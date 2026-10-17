63 yıllık rekoru kırdı

Bursaspor'un ligdeki ilk 10 maçının tamamında gol sevinci yaşayan Kelechi İheanacho, toplam 14 gole ulaştı ve 3 asistle takımına 17 gollük katkı sağladı. Son olarak Muğlaspor deplasmanında iki kez fileleri havalandırarak takımının 3-0'lık galibiyetinde başrol oynadı. Böylece Metin Oktay'ın Galatasaray'da 1962-63 sezonunda, Saffet Sancaklı'nın ise Kocaelispor'da 1995-96 sezonunda yakaladığı 9 maçlık gol serisini geride bıraktı. Bursaspor'da Fernandao'nun 8 maçlık serisini de aşan Nijeryalı yıldız, profesyonel liglerde üst üste 10 karşılaşmada gol atarak tarih yazdı. Bir zamanlar çorapları top yapıp taşlı sahalarda hayallerinin peşinden koşan küçük çocuk, şimdi Bursa'da yeni bir futbol efsanesi olmaya aday.

14 YAŞINDA ANNESİNİ KAYBETTİ

Kelechi Promise İheanacho'nun hikâyesi, bugünkü ihtişamlı statlardan çok uzakta, Nijerya'nın Imo eyaletinde başladı. Bazen çorapları bir araya getirip top yapan, bazen de balonla futbol oynayan İheanacho, mahallelerinde antrenörlerin düdük sesini duyduğunda her şeyi bırakıp sahaya koşuyordu. İheanacho'nun hayatındaki en acı dönüm noktalarından biri, Nijerya 17 Yaş Altı Milli Takımı kampındayken annesini kaybetmesi oldu. Ancak annesinin kendisine aşıladığı çalışma azminden vazgeçmedi. 2013'te Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nda Nijerya'nın şampiyonluğuna önemli katkı sağladı. Altı gol ve yedi asistle turnuvanın en iyi oyuncusu seçilerek 'Altın Top' ödülünü kazandı. Artık Avrupa'nın büyük kulüpleri onun peşindeydi.

BABASININ TAVSİYESİYLE MANCHESTER CİTY'YE

Arsenal ve Porto gibi kulüplerin de ilgilendiği genç yıldız, babasının tavsiyesiyle Manchester City'yi tercih etti. İngiltere'nin soğuk havasına ve farklı kültürüne alışmak kolay değildi. Üstelik karşısında dünyanın önemli yıldızları vardı. Ancak İheanacho, sabırla çalışarak A takıma yükseldi ve Premier Lig'de kendisini gösterdi. City formasıyla Lig Kupası kazanan Nijeryalı, 2017'de Leicester City'ye transfer oldu. Burada 2021 FA Cup şampiyonluğu yaşadı ve kariyerinin en önemli başarılarından birine imza attı. Sevilla, Middlesbrough ve Celtic formaları da giyen İheanacho, 2026 yazında Bursaspor'a transfer olarak kariyerinde yeni bir sayfa açtı. Celtic'te şampiyonluk yaşayan ve Avrupa'da kalma seçenekleri bulunan Nijeryalı, tercihini yeşil-beyazlı kulübün Süper Lig hedefinden yana kullandı. Bursaspor'un teknik direktörü Mustafa Er, transfer sürecini, "İheanacho'yu gol atsın diye transfer ettik. O transfer için çok uğraştık" sözleriyle anlatmıştı. 30 yaşındaki forvet, kısa sürede beklentileri karşılamakla kalmadı, takımının en büyük kozlarından biri haline geldi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör