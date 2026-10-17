Başakşehir’de Gaziantep FK maçı öncesi son durum

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Alpaslan Şen yönetecek.
Ligde çıktığı 7 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşayan Başakşehir, 8 puanla 11. sırada yer alıyor.
Turuncu-lacivertli ekiple aynı puana sahip Gaziantep FK ise haftaya 12. basamakta girdi.
İstanbul Başakşehir'de cezalı futbolcu bulunmuyor. Sakatlıkları süren Jerome Opoku ile Christopher Operi'nin durumu, son antrenmanın ardından belli olacak.
Süper Lig'de bu sezon 5. iç saha maçını oynayacak Başakşehir, üçüncü galibiyetini almaya çalışacak.