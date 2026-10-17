Bodrum Futbol Kulübü, Bandırmaspor’u devirdi!

Trendyol 1. Lig'de Bodrum FK ile Bandırmaspor karşı karşıya geldi. Bodrum İlçe Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 2-1'lik skorla kazandı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz biterken 57'nci dakikada Kehinde konuk ekibi öne geçirdi. Bodrum FK'ya 68'nci dakikada Ege Bilsel ve 71'inci dakikada Kamerunlu yıldız Aboubakar'ın golleri galibiyeti getirdi. Bu skorla yeşil-beyazlı ekip puanını 14'e yükseltti.

57'inci dakikada Bandırmaspor 1-0 öne geçti. Gelişen atakta topla buluşan Kehinde'nin vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.

68'inci dakikada Bodrum FK eşitliği yakaladı. Sol kanatta topla buluşan Ruben'in pasında topla buluşan Ege Bilsel'in vuruşunda top ağlara gitti: 1-1.

71'inci dakikada Bodrum FK öne geçti. Sol kanatta topla buluşan Ruben'in pasında topla buluşan Aboubakar'ın vuruşu skoru belirledi: 2-1.

Bu galibiyetin ardından Bodrum FK puanını 14'e yükseltti. Bandırmaspor de 14 puanda kaldı.



Bodrum FK, 1. Lig'in gelecek haftasında Antalyaspor'a konuk olacak. Bandırmaspor ise Iğdır FK'yı ağırlayacak.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör