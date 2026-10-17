Cengiz atar Çorum Yılmaz

TRENDYOL Süper Lig'in 8. haftasında Arca Çorum FK, evinde Çaykur Rizespor'u geriden gelip 2-1 mağlup etti.
Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanan müsabakada Karadeniz ekibi 32. dakikada Qazim Laçi ile öne geçti. Bu gol sonrası baskısını artıran ev sahibi, 38'de Cengiz Ünder'in frikikten füzesi ile eşitliği yakaladı. 80'de Moukoko galibiyeti getirdi.
Teknik direktör Burak Yılmaz ile 2 maç üst üste kazanan Çorum puanını 13'e çıkardı.
3 haftadır kazanamayan Rize 10 puanda kaldı.
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Mete Efendioğlu - Editör