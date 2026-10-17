Erzurumspor, Eyüpspor’u 2 golle geçti

Erzurumspor FK, Süper Lig'in 8. haftasında sahasında Eyüpspor ile karşılaştı. Kazım Karabekir Stadı'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 2-0 kazandı. Erzurum'a galibiyeti getiren golleri 19. dakikada Cardoso, 47. dakikada ise Eren Tozlu kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Erzurumspor puanını 11'e çıkardı. Eyüpspor ise 3 puanla son sırada kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Erzurumspor FK, Gaziantep FK deplasmanına gidecek. Eyüpspor ise Kasımpaşa'yı ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



3. dakikada Yusuf Barasi'nin ceza sahası dışı sağ çaprazdan çektiği şut kaleci Ertuğrul Taşkıran'dan oyun alanına döndü.



19. dakikada sol kanattan Guram Giorbelidze'nin ortasında arka direkte kafayı vuran Miguel Cardoso meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



46. dakikada Mustafa Yumlu'nun sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde ön direkte kafayı vuran Eren Tozlu, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-0



64. dakikada Yusuf Barasi'nin ceza sahası içi sol çaprazdan sert vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Ertuğrul Taşkıran'da kaldı.



Stat: Kazım Karabekir



Hakemler: Erdem Mertoğlu, Abdullah Bora Özkara, Mehmet Kısal



Erzurumspor FK: Ertuğrul Taşkıran, Orhan Ovacıklı, Amar Gerxhaliu, Nihad Mujakic, Mustafa Yumlu, Guram Giorbelidze (Lawrence Agyekum dk. 90), Brandon Baiye, Elisha Owusu (Sefa Akgün dk. 81), Martin Rodriguez (Cengizhan Bayrak dk. 90), Eren Tozlu (Gyrano Kerk dk. 80), Miguel Cardoso (Ibrahm Diabate dk. 71)



Yedekler: Matija Orbanic, Yakup Kırtay, Emirhan Acar, Nariman Akhundzaza, Mustafa Fettahoğlu



Teknik Direktör: Serkan Özbalta



Eyüpspor: Emre Bilgin, Konrad Michalak (Talha Ülvan dk. 56), Jawad El Yamiq, Zak Jules, Taşkın İlter (David Costa dk. 83), Anıl Yaşar, Simone Giordano, Chandrel Massanga, Charles Raux Yao (Abdelhamid Sabiri dk. 67), Bilal Boutobba (Lenny Pintor dk. 56), Yusuf Barasi (Mete Kaan Demir dk. 67)



Yedekler: Horatiu Moldovan, Hamza Akman, Yiğit Demir, Berhan Kutlay Şatlı, Musa Eren Karakaş



Teknik Direktör: Mustafa Dalcı



Gol: Miguel Cardoso (dk. 19), Eren Tozlu (dk. 46) (Erzurumspor FK)



Sarı kart: Zak Jules (Eyüpspor)

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