Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaray’dan Erkan Engin tepkisi! “Kamuoyunun hafızasını tazeleyelim”
Giriş Tarihi: 17.10.2026 14:37

Galatasaray’dan Erkan Engin tepkisi! “Kamuoyunun hafızasını tazeleyelim”

Galatasaray, Gençlerbirliği maçının VAR hakemi Erkan Engin için dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Galatasaray’dan Erkan Engin tepkisi! Kamuoyunun hafızasını tazeleyelim
  • ABONE OL

Galatasaray, Gençlerbirliği maçına VAR olarak atanan Erkan Engin hakkında açıklama yaptı. İşte sarı-kırmızılı takımın açıklaması...

"KAMUOYUNUN HAFIZASINI TAZELEYELİM!

Bugün Gençlerbirliği ile oynayacağımız karşılaşmaya VAR hakemi olarak atanan Erkan Engin'in geçmişte hangi kararların altında imzası olduğunu ve son dönemde hangi maçlarda görevlendirildiğini kamuoyuna hatırlatmak isteriz.

Erkan Engin:

2023-2024 sezonunda Fenerbahçe-Kasımpaşa karşılaşmasında, "hislerini" dinleyip, tartışmalı bir VAR müdahalesiyle hakem Cihan Aydın'ı monitöre davet ederek Fenerbahçe lehine penaltı verilmesinde rol oynayan hakemdir.

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe-Karagümrük karşılaşmasında, yine tartışmalı bir VAR müdahalesi sonucunda Fenerbahçe lehine penaltı verilmesini sağlayan hakemdir.

Trabzonspor-Galatasaray karşılaşmasında Barış Alper Yılmaz'ın pozisyonunda hatalı bir kararla hakem Cihan Aydın'ı monitöre davet eden, ancak hakemin kararını değiştirmediği VAR müdahalesinin sahibi olan hakemdir.

Peki, bu sezon Erkan Engin'in görevlendirmelerine bakalım:

Bu maçla birlikte Süper Lig'de yedinci kez VAR hakemi olarak görev yapacaktır.

Gençlerbirliği'nin bu sezon 3. kez iç saha maçında VAR odasında görevlendirilmiştir.

(2 VAR, 1 AVAR)

Geçtiğimiz hafta Gençlerbirliği'nin iç saha maçında AVAR olarak görev almıştır.

Böylelikle aynı takımın üst üste 2 iç saha maçında VAR odasına görevli olarak atanmıştır.

Bu bilgiler ışığında, karşılaşmayı ve hakem yönetimini dikkatle takip edeceğimizi, yaşanabilecek her türlü hakem hatasının sorumlusu olarak Türkiye Futbol Federasyonu'nu gördüğümüzü kamuoyuna bildiririz."

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray’dan Erkan Engin tepkisi! “Kamuoyunun hafızasını tazeleyelim”
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA