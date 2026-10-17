Hull City’yi tek golle geçen Fulham, ilk galibiyetini aldı!

İngiltere Premier Lig'in 7. haftasında Fulham ile Hull City karşı karşıya geldi.

Karşılaşmaya baskılı başlayan ve Hull City kalesinde ilk dakikalardan itibaren Alex Iwobi ve Oscar Bobb ile etkili olmaya çalışan başkent temsilcisi, ilk yarım saatlik bölümde rakibinin kalabalık savunmasını aşmakta zorlandı.

Fulham, baskısının karşılığını kaleci Konstantinos Tzolakis'in de hatasıyla 33. dakikada aldı. Sander Berge'nin pasıyla ceza alanı önünde topla buluşan Iwobi'nin yerden şutunda, meşin yuvarlak Yunan kalecinin kolunun altından ağlarla buluştu: 1-0.

İkinci yarının hemen başında Fulham, önemli bir pozisyondan yararlanamadı. Shea Charles ile verkaç yaparak ceza alanına giren Joshua Kings'in yerden vuruşunda kaleci Tzolakis son anda çeldi.

58. dakikada King'in ceza alanına ortaladığı topu Gonzalo Garcia kafayla Iwobi'nin önüne indirdi. Bu futbolcunun yakın mesafeden vuruşunda kaleci Tzolakis bir kez daha farkın ikiye çıkmasını önledi.

74. dakikada Fulham, direğe takıldı. Iwobi'nin sol taraftan arka direğe ortaladığı topa Garcia kafayla vurdu, meşin yuvarlak üst direkten döndü.

Ligde galibiyete ve puana daha fazla ihtiyacı olan Fulham, rakibini 1-0 yenerek bu sezon ilk galibiyetini elde etti ve puanını 5'e çıkardı. Hull City ise 9 puanda kaldı.

CHELSEA NETO'NUN GOLLERİYLE KAZANDI

Milli maç arasından 5-1'lik Bournemouth galibiyetiyle dönen Chelsea, Everton deplasmanından da 2-0 galip ayrıldı.

Londra temsilcisine galibiyeti getiren golleri 46 ve 90. dakikalarda Pedro Neto attı.

Bu galibiyetle Everton, bu sezon ilk yenilgisini yaşarken, Chelsea ise ocak ayından bu yana ilk kez bir lig maçından gol yemeden ayrıldı.

Karşılaşmanın 66. dakikasındaki hava topu mücadelesinde Jarrad Branthwaite ile çarpışan Chelsea kalecisi Emiliano Martinez, yerde kaldı. Oyunun yaklaşık 10 dakika durduğu mücadelede Arjantinli file bekçisi sedyeyle saha kenarına taşındı ve kontrol için hastaneye götürüldü.

Chelsea, puanını 13'e çıkarırken, Everton 10 puanda kaldı.

LIVERPOOL SONRADAN AÇILDI

Deplasmanda Brentford'a konuk olan Liverpool, ilk 1 saatlik bölümde isabetli şut üretemediği maçtan 62. dakikada Victor Munoz ve 70. dakikada Alexander Isak'ın attığı gollerle 2-1 galip ayrıldı.

Bu sezon ilk kez sahadan puansız ayrılan Brentford'un golünü ise 44. dakikada Keane Lewis-Potter attı. Ev sahibi ekipte Yegor Yarmolyuk ve Vitaly Janelt, kırmızı kart gördü.

Liverpool'un bu galibiyetle puanını 12'ye çıkardığı maçta, başkent ekibi 10 puanda kaldı.

MANCHESTER CITY NAMAĞLUP

Sahasıda ligin yeni ekibi Ipswich Town'ı ağırlayan Manchester City, rakibini 19. dakikada Phil Foden, 34 ve 69. dakikalarda Erling Haaland'ın golleriyle 3-2 yenerek 7'de 7 yaptı.

Konuk takımın gollerini 21. dakikada Daizen Maeda ve 90. dakikada penaltıdan Zian Flemming kaydetti.

Ligde bugün Everton ve Brentford'un yenilmesiyle Manchester City, tek namağlup takım olarak kaldı.

Manchester ekibi 21 puanla liderliğini sürdürürken, Ipswich Town'ın 9 puanı bulunuyor.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör