Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri İlhan Palut: 'Kötü bir gol yedik'
Giriş Tarihi: 17.10.2026 19:14

İlhan Palut: "Kötü bir gol yedik"

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler'e 1-0 mağlup olan TÜMOSAN Konyaspor'da teknik direktör İlhan Palut, çok iyi defans yaptıkları karşılaşmada 1 golle maçı kaybettiklerini söyledi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
AA
İlhan Palut: Kötü bir gol yedik
  • ABONE OL

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Diyarbakır Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulundu.

Palut, ligde kötü gittiklerini, aynı görüntünün bugün de devam ettiğini belirtti.

"POZİSYON BULAMIYORUZ"

Karşılarında agresif, coşkulu ve tempolu oynayan bir takım olduğunu ifade eden Palut, şöyle konuştu:

"Özellikle ilk yarı, hatta 70. dakikaya kadar rakibimiz hiç pozisyon bulamadı. Bu, onların iç saha performanslarıyla çelişiyordu ama bizim için söylememe gerek yok zaten pozisyon bulamıyoruz. Bir tane Orban'la bir tane de Krasnic ile pozisyon yakaladılar ve onlar gol olabilirdi. Hiç olmaması gereken artık iki kişiyle sıkıştırdığımız ve içeride sadece Diagne'nin olduğu bir pozisyonda kötü bir gol yedik. Kalan zamanda bunu bir şekilde telafi etmek için yüklendik ama başaramadık."

"OYUN TAM BİZE DÖNÜYORDU"

Konyaspor'un dengeli ve sahaya iyi yayılan bir takım olduğunu dile getiren Palut, "Üretmekte zorlanınca Amed deplasmanında bir gol yiyebilirsiniz. Bunun ofansif telafisini hiçbir şekilde yapamadığımız zaman mağlubiyet bu şekilde karşımıza çıkıyor. Oyuncu değişiklikleri yaptık ama ofansif anlamda fayda getirmedi. Genel manada bu deplasmandaki oyunları seyrettim. Kaybetmememiz gereken bir oyundu ve oyun tam bize dönüyordu, Amedspor'un değişiklikleri bıraktığı alanlarla çok kötü bir gol yedik. Üretemedik, çok iyi defans yaptığımız bir oyunda da yediğimiz bir golle kaybettik." ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#TRENDYOL SÜPER LİG #AMED SPORTİF FAALİYETLER #TÜMOSAN KONYASPOR #İLHAN PALUT #KONYASPOR
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
İlhan Palut: "Kötü bir gol yedik"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA