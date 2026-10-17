İlhan Palut: "Kötü bir gol yedik"

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Diyarbakır Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulundu.

Palut, ligde kötü gittiklerini, aynı görüntünün bugün de devam ettiğini belirtti.

"POZİSYON BULAMIYORUZ"

Karşılarında agresif, coşkulu ve tempolu oynayan bir takım olduğunu ifade eden Palut, şöyle konuştu:

"Özellikle ilk yarı, hatta 70. dakikaya kadar rakibimiz hiç pozisyon bulamadı. Bu, onların iç saha performanslarıyla çelişiyordu ama bizim için söylememe gerek yok zaten pozisyon bulamıyoruz. Bir tane Orban'la bir tane de Krasnic ile pozisyon yakaladılar ve onlar gol olabilirdi. Hiç olmaması gereken artık iki kişiyle sıkıştırdığımız ve içeride sadece Diagne'nin olduğu bir pozisyonda kötü bir gol yedik. Kalan zamanda bunu bir şekilde telafi etmek için yüklendik ama başaramadık."

"OYUN TAM BİZE DÖNÜYORDU"

Konyaspor'un dengeli ve sahaya iyi yayılan bir takım olduğunu dile getiren Palut, "Üretmekte zorlanınca Amed deplasmanında bir gol yiyebilirsiniz. Bunun ofansif telafisini hiçbir şekilde yapamadığımız zaman mağlubiyet bu şekilde karşımıza çıkıyor. Oyuncu değişiklikleri yaptık ama ofansif anlamda fayda getirmedi. Genel manada bu deplasmandaki oyunları seyrettim. Kaybetmememiz gereken bir oyundu ve oyun tam bize dönüyordu, Amedspor'un değişiklikleri bıraktığı alanlarla çok kötü bir gol yedik. Üretemedik, çok iyi defans yaptığımız bir oyunda da yediğimiz bir golle kaybettik." ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör