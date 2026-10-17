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Giriş Tarihi: 17.10.2026 19:19

İlkay Gündoğan 'Neden hazır olayım?' sözüne açıklık getirdi!

Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusu İlkay Gündoğan, Kasımpaşa maçının ardından söylediği 'Neden hazır olayım' sözüne Gençlerbirliği mücadelesi sonrasında açıklık getirdi.

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İlkay Gündoğan ’Neden hazır olayım?’ sözüne açıklık getirdi!
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Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray deplasmanda Gençlerbirliği'ni Deniz Gül'ün golüyle 1-0 mağlup etti. Maçın ardından İlkay Gündoğan, önceki haftaki sözlerine açıklık getirdi.

Galatasaray'ın tecrübeli orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan, "Orada yanlış anlaşılma oldu. Eğer hazır olmasam, kendimi her idmanda ispatlamasam maç kadrosuna giremem, girmem de yanlıştır. Nerede olursa olsun, deplasmanda evde, her maça giderim, oynamam oynarım. Biz de futbolcuz, oynamak isteriz.

Uzun süredir vakit alamadım. Moral bozmamaya çalışıyorum. Öncelikle her zaman kendim aynaya bakarım. Ondan sonrası teknik direktörün kararı. Buna hep saygı gösteriyorum ama 18 senedir her maça en iyi şekilde hazırlanırım. Takımın bana ihtiyacı olursa seve seve bu kulübe, takım arkadaşlarıma yardımcı olurum." dedi.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
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İlkay Gündoğan 'Neden hazır olayım?' sözüne açıklık getirdi!
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