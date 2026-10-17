Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Kasımpaşa, Süper Lig'de Samsunspor'u konuk edecek
Giriş Tarihi: 17.10.2026 11:21

Kasımpaşa, Süper Lig'de Samsunspor'u konuk edecek

Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında yarın Samsunspor'u ağırlayacak.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
AA
Kasımpaşa, Süper Lig’de Samsunspor’u konuk edecek
  • ABONE OL

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 13.30'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Fatih Tokail yönetecek.

Ligin geride kalan haftalarda 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan Emre Belözoğlu yönetimindeki lacivert-beyazlılar, 10 puan ve averajla 9. sırada bulunuyor. Kasımpaşa, bu sezon ligdeki ilk mağlubiyetini geçen hafta Galatasaray karşısında yaşadı.

Samsunspor ise ligde birer galibiyet ve beraberlik ile 5 mağlubiyet yaşadı. Topladığı 4 puanla 17. basamakta yer alan Samsun temsilcisi, ligdeki son 5 maçından yenilgiyle ayrıldı.

Kasımpaşa'da sakatlıkları bulunan Kamil Ahmet Çörekçi ile Mortadha Ben Ouanes, müsabakada forma giyemeyecek.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Kasımpaşa, Süper Lig'de Samsunspor'u konuk edecek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA