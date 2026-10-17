Kerem şanssızlığı bitirecek

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Villa maçında yedek oturan Kerem Aktürkoğlu, kendini Alanyaspor karşılaşmasına özel olarak hazırladı.Şu ana kadar görev aldığı 12 mücadelede 4 asist üreten ancak ağları havalandıramayan 27 yaşındaki oyuncu, ayağına gelen net pozisyonlarda fırsatları harcadığı için eleştiri konusu olmuştu.