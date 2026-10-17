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Giriş Tarihi: 17.10.2026 21:29

Mason Greenwood, 2. kez penaltı kaçırdı!

Fenerbahçe’nin İngiliz futbolcusu Mason Greenwood, Alanyaspor maçında kaçırdığı penaltıyla birlikte bu sezon 2. kez penaltıdan yararlanamadı.

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İHA
Mason Greenwood, 2. kez penaltı kaçırdı!
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Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe sahasında mücadele ettiği Corendon Alanyaspor'u 3-0 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerde İngiliz futbolcu Mason Greenwood, ilk yarıda penaltı kaçırdı.

Müsabakanın 16. dakikasında Levent Mercan'ın ceza sahası içinde düşürülmesiyle kazanılan penaltıda topun başına geçen Greenwood, kaleci Victor'a takıldı.

25 yaşındaki futbolcu, ligin 2. haftasında oynanan Konyaspor maçında da penaltıdan yararlanamadı. İngiliz oyuncu, Eyüpspor mücadelesinde ise penaltı atışında meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

Karşılaşmanın 67. dakikasında yerini Kerem Aktürkoğlu'na bırakan Mason Greenwood, bu karara yedek kulübesinde tepki gösterdi.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#MASON GREENWOOD #CORENDON ALANYASPOR #LEVENT MERCAN #KEREM AKTÜRKOĞLU #FENERBAHÇE #TRENDYOL SÜPER LİG
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Mason Greenwood, 2. kez penaltı kaçırdı!
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