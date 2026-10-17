Okan Buruk: “Bunu kafamızdan silmemiz gerekiyor”

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Gençlerbirliği maçı öncesi konuştu.

Okan Buruk yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Şampiyonlar Ligi maçları sonrası hep zordur ama onu kolaya çevirmek bizim elimizde. Belirli bir dinlenme gününü geçirdik, iyi odaklanmamız gerekiyor.

"KÖTÜ BİR ZEMİN VAR"

Rakibimiz önemli bir takım ve önemli oyuncuları var. Bize karşı maksimum derecede mücadele gösterecekler. O yüzden oyuncularımla birlikte iyi hazırlanmaya çalıştık. Kötü bir zemin olduğunu görüyoruz ama bunu da kafamızdan silmemiz gerekiyor. Sahaya çok takılmadan, diğer şeylere takılmadan oynamalıyız.

KADRO TERCİHİ

Her maç rotasyon, oyuncu değişikliği yapıyoruz. Çok önemli maçlarımız var. Bu maçlarda da değiştire değiştire oynatıyoruz. Bir oyuncu grubuyla başlayacağız, diğerleriyle devam edeceğiz. Önemli olan o arzuyu, isteği sahaya yansıtmak."

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör