Serkan Özbalta: "İnşallah ligi ilk 10 içinde bitiririz"

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Erzurumspor FK, sahasında Eyüpspor'u 2-0 mağlup etti. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında Erzurumspor FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta, açıklamalarda bulundu.



"BİZİM İÇİN TEHLİKELİ BİR MAÇTI"

Toplantıya Eyüpspor hakkında konuşarak başlayan Erzurumspor FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta, "Milli aradan önce 8-0'lık bir mağlubiyet alan Eyüpspor, geçen hafta da erken bir kırmızı kartın ardından 4-0 kaybetti. Bu gibi durumlarda hangi kulüp olursa olsun teknik heyet, oyuncular ve camia bir reaksiyon gösterir. Dolayısıyla bizim için tehlikeli bir maçtı. Kazandığınız zaman belki çok önemsenmez ama kaybettiğinizde, son iki maçta 12 gol yemiş bir Eyüpspor'a karşı alınan mağlubiyet üzerinden değerlendirmeler yapılabilir. Bu da işin doğasında var. Tam da bu düşünceyle hazırlandığımız bir haftaydı. İçeride Samsunspor galibiyeti, ardından Alanyaspor karşısında alınan galibiyet ve yine gol yemeden burada 2-0 kazanmak bizim için çok önemli. Son 6 maçta 11 puanlık bir performans sergiledik. Bu, ileriye umutla bakmamızı sağlayan bir performans. Ciddi çıkmamız gereken bir müsabakaydı. Oyuncularımı tebrik ediyorum, kendilerinden beklediğimiz mücadeleyi ortaya koydular. Attığımız ilk golün ardından ikinci golü de bulsaydık, belki Eyüpspor'un gardı daha erken düşecekti. Nitekim ikinci yarıda erken golü bulunca rakibin hem fiziksel hem de zihinsel açıdan yaşadığı düşüşü gözlemleyebildik. Bu anlamda kazanmamız gereken bir müsabakaydı" diye konuştu.



"BİZ HER MAÇA VE HER PUANA TALİBİZ"

Taraftarlara teşekkür eden Özbalta, "Cumartesi günü ve saat 13.30'da oynanan bir maç olmasına rağmen gerçekten coşkulu bir seyirci vardı. Galatasaray maçını bir kenara bırakırsak Konyaspor ve Samsunspor karşılaşmalarında da 11-12 bin civarında taraftarımız vardı. Anadolu takımlarında sezonun bu döneminde bu sayılara ulaşmak kolay değil. Şehre ve insanlara teşekkür ediyorum. Her zaman söylüyorum, bizim bu şehre borcumuz var. Bizi kabul eden bu şehre ve taraftarımıza karşı sorumluluğumuz var. Diğer maçların sonuçlarına göre ligi 9. veya 10. sırada bitirebilir. Ancak haddimizi bilerek ilerlemek durumundayız. Kadromuzun ve derinliğimizin ne durumda olduğunu hepimiz biliyoruz. İnşallah bu şekilde devam eder, ligi ilk 10 içerisinde bitiririz. Fakat dalgalanmalar yaşandığında desteğe ihtiyacımız olacak. Hayal dünyasına kapılmadan gerçekçi olmak gerekiyor. Süper Lig'de gerçekten zor maçlar oynayacağız. Biz her maça ve her puana talibiz. Hangi sahada olursa olsun, içeride veya dışarıda, Erzurumspor armasını temsil edecek kadar cesaretli ve yürekli bir takımız. Oyuncularımızla, teknik heyetimizle, başkanımızla ve kulüp personelimizle birlikte mücadelemizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör