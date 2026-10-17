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Giriş Tarihi: 17.10.2026 13:28

Süper Lig'de 4 maçın VAR'ı belli oldu

Trendyol Süper Lig'de bugün oynanacak 4 karşılaşmanın Video Yardımcı Hakemi (VAR) belli oldu.

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İHA
Süper Lig’de 4 maçın VAR’ı belli oldu
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Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında bugün 4 maç oynanacak. Galatasaray, saat 16.00'da Gençlerbirliği'ne konuk olacak. Müsabakada hakem Reşat Onur Coşkunses düdük çalacak. Bu müsabakanın VAR koltuğunda Erkan Engin oturacak. AVAR'da Eren Özyemişcioğlu eşlik edecek. Saat 19.00'da başlayacak Fenerbahçe - Corendon Alanyaspor maçını Çağdaş Altay yönetecek. Bu karşılaşmada VAR'da Sarper Barış Saka, AVAR'da Ümit Öztürk görev yapacak.
Bugün yapılacak diğer maçlarda VAR'da görev yapacak hakemler şöyle:

13.30 Erzurumspor FK - Eyüpspor: Harald Lechner
16.00 Amed SF - Konyaspor: Steven Campbell Mclean
Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
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Süper Lig'de 4 maçın VAR'ı belli oldu
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