Yara sarma vakti

Deplasmanda Gençlerbirliği'ne konuk olacak lider Aslan, kazanarak Barcelona yenilgisini unutturmak istiyor. Mücadele saat 16.00'da

Kanarya, sahasında ağırlayacağı Alanya'yı yenip A.Villa hezimetine pansuman yapma ve galibiyet serisini sürdürme peşinde. Müsabaka saat 19.00'da



Haftaya 16 puanla lider giren Galatasaray, bugün Süper Lig'de Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'dan alınan 4-1'lik mağlubiyetin yarasını Başkent'te sarmak isteyen Aslan, kazanarak zirve yarışını sürdürme peşinde. Eryaman Stadı'nda 16.00'da başlayacak mücadeleyi, Reşat Onur Coşkunses yönetecek. Nisan 2018'den beri G.Birliği'ne kaybetmeyen Cimbom, sonrasında çıktığı 8 maçta 6 galibiyet- 2 beraberlik aldı. G.Saray'da Torreira ve Ugochukwu cezalı.

OKAN BURUK

Cezası biten G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, Ankara'da kulübede olacak. Deneyimli hoca, sarı-kırmızılı takımın başındaki 150. Süper Lig sınavına çıkacak. 2022- 23'te koltuğa oturan Buruk, tüm kulvarlarda 212 maçta 149 galibiyet, 29 beraberlik ve 34 mağlubiyet aldı.

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Fenerbahçe, Süper Lig'de sahasında bugün Alanyaspor ile kozlarını paylaşacak. 19.00'da başlayacak maçı Çağdaş Altay yönetecek. Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa'ya karşı 6-0'lık ağır bir mağlubiyet yaşayan Kanarya, kazanıp taraftarının gönlünü almaya çalışacak. Ligde oynadığı son 2 maçında Eyüpspor'u 8-0, Rize'yi 3-0 ile geçen sarılacivertliler, Alanyaspor'u yenerek zirve takibini sürdürmeyi hedefliyor. F.Bahçe'de tek eksik, Mert Müldür.

İSMAİL KARTAL

Fenerbahçe'nin başında yabancı meslektaşlarının çalıştırdığı takımlarla oynadığı son 13 Süper Lig maçının sadece birini kaybeden İsmail Kartal (8G-4B), bu mağlubiyeti son iç saha karşılaşmasında İtaliano'dan aldı (1-2 /Beşiktaş).

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör