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Giriş Tarihi: 18.10.2026 19:30

Beşiktaş, Trabzon'da

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş özel uçakla Trabzon'a geldi.

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İHA
Beşiktaş, Trabzon’da
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Bordo-mavili ekibin stadında oynanacak müsabaka, yarın saat 20.00'de başlayacak. Kritik maç öncesinde ise Beşiktaş'ta Hoffenheim maçında sakatlanan kaptan Orkun Kökçü, Trabzonspor maçı kadrosuna dahil edilmezken kadroda bulunan 23 oyuncu şöyle:
"Alexander Nübel, Doğan Alemdar, Emir Yaşar, Wilfried Ndidi, Salih Özcan, Kartal Kayra Yılmaz, Hyeongyu Oh, Kassoum Ouattara, Emmanuel Agbadou, Junior Olaitan, Ernest Poku, Vaclav Cerny, Leandro Trossard, Fabio Miretti, Taylan Bulut, Dusan Vlahovic, İlhan Fakılı, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Ümit Akdağ, Emirhan Topçu, Amir Murillo ve Semih Kılıçsoy."
Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
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Beşiktaş, Trabzon'da
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