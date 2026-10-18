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Giriş Tarihi: 18.10.2026 09:21 Son Güncelleme: 18.10.2026 09:22

Beşiktaş'ta savunma hattı Trabzonspor maçında değişecek!

Bu sezon savunma tandeminde sık sık değişiklik yapan Beşiktaş teknik direktörü Vincenzo Italiano, Trabzonspor deplasmanında da yine bir dokunuş yapacak.

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Beşiktaş’ta savunma hattı Trabzonspor maçında değişecek!
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Beşiktaş milli ara dönüşü stoperde dengeler her maç değişiyor. Kocaelispor'a karşı Djalo-Emirhan ikilisiyle sahaya çıkan teknik direktör Vincenzo Italiano, Hoffenheim deplasmanında ise Djalo yerine Agbadou'yu tercih etti. Italiano'nun Trabzonspor'a karşı bir kez daha değişiklik hazırlığında olduğu aktarıldı.

DJALO 11'E DÖNÜYOR

Hoffenheim maçında yedek soyunan Djalo'nun Trabzonspor deplasmanında yeniden ilk 11'e dönmeye hazırlandığı belirtildi. Beşiktaş forması altında ilk sürelerini Hoffenheim maçında bulan ve birkaç dakikada olsa sahada kalan Ümit Akdağ'ın da ilk 11'i zorladığı ancak savunmada iki değişiklik birden beklenmediği aktarıldı.

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Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#VİNCENZO ITALİANO #TRABZONSPOR #BEŞİKTAŞ

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Beşiktaş'ta savunma hattı Trabzonspor maçında değişecek!
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