Beşiktaş’ta savunma hattı Trabzonspor maçında değişecek!

Beşiktaş milli ara dönüşü stoperde dengeler her maç değişiyor. Kocaelispor'a karşı Djalo-Emirhan ikilisiyle sahaya çıkan teknik direktör Vincenzo Italiano, Hoffenheim deplasmanında ise Djalo yerine Agbadou'yu tercih etti. Italiano'nun Trabzonspor'a karşı bir kez daha değişiklik hazırlığında olduğu aktarıldı.