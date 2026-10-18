C planı Aybaba!

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A Milli Futbol Takımı'nda Vincenzo Montella ile yolların ayrılmasının ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yetkilileri teknik direktör arayışlarını sürdürüyor. İlk etapta Shakhtar Donetsk'in başarılı hocası Arda Turan'a teklif götürüldü.TFF yönetiminin bu isimler dışında bir C planı olduğu da öğrenildi. Bu plan doğrultusunda Genç Milli Takımlar Teknik Koordinatörü Samet Aybaba'nın UEFA Uluslar A Ligi'nde 12 Kasım'daki Belçika ve 15 Kasım'daki Fransa karşılaşmaları için Ay-Yıldızlı takımın başına getirilebileceği belirtildi.