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Giriş Tarihi: 18.10.2026

Eyüpspor'a bir darbe de Erzurumspor'dan geldi

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Eyüpspor’a bir darbe de Erzurumspor’dan geldi
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Süper Lig'in son sırasına demir atan Eyüpspor, Erzurum deplasmanından da eli boş döndü… Üst üste iki maçtır kaybetmeyen Dadaşlar, 19'da Cardoso'nun golüyle skor üstünlüğünü ele aldı. Takımın iki tecrübeli ismi ikinci yarının hemen başında takımı rahatlatan golü attı. Mustafa Yumlu'nun asistinde Eren Tozlu topu ağlara gönderdi. Bu aynı zamanda maçın da skoru oldu: 2-0. Erzurum puanını 11'e yükseltti. Bu sezon tek galibiyetini 3. hafta Alanya'dan alan Eyüp'ün kazanamama serisi 5 maça çıktı.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
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Eyüpspor'a bir darbe de Erzurumspor'dan geldi
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