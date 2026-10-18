Eyüpspor’a bir darbe de Erzurumspor’dan geldi

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Süper Lig'in son sırasına demir atan Eyüpspor, Erzurum deplasmanından da eli boş döndü… Üst üste iki maçtır kaybetmeyen Dadaşlar, 19'da Cardoso'nun golüyle skor üstünlüğünü ele aldı. Takımın iki tecrübeli ismi ikinci yarının hemen başında takımı rahatlatan golü attı. Mustafa Yumlu'nun asistinde Eren Tozlu topu ağlara gönderdi. Bu aynı zamanda maçın da skoru oldu: 2-0. Erzurum puanını 11'e yükseltti.