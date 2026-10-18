Göztepe, Kocaelispor deplasmanında güldü

Süper Lig'in 8. haftasında Göztepe, Kocaelispor ile deplasmanda karşılaştı. Mücadeleyi konuk ekip 2-1 kazandı.

Göztepe'ye galibiyeti getiren golleri 24. dakikada Show(k.k.), 77. dakikada ise Miroshi kaydetti. Kocaelispor'un tek golünü 82. dakikada penaltıdan Berkan Kutlu kaydetti.

Bu sonucun ardından Göztepe puanını 9'a çıkardı. Kocaelispor ise 12 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



17. dakikada Uğur Kaan Yıldız'ın sağ taraftan yerden yaptığı ortada ceza sahası içinde Metehan Altunbaş'ın vuruşunda top sol taraftan dışarı çıktı.



24. dakikada Rhaldney'in sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Juan'ın kafa vuruşunda kale önünde bulunan Show'un ters dokunuşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1



26. dakikada Richard Akonnor'un sol taraftan ortasında ceza sahası içinde Andre Henrique'nin röveşatasında savunma engel oldu. Juan'ın tekrar içeri gönderdiği topu Emir Ortakaya kafayla uzaklaştırdı.



29. dakikada Juan'ın pasında Miroshi'nin ceza yayı üzerinden şutunda kaleci Serhat Öztaşdelen, meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

57. dakikada Antunes'in sağ taraftan ortasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Juan'ın sert şutunda, top kaleci Serhat Öztaşdelen'de kaldı.

66. dakikada Sousa'nın sol kanattan yerden sert gönderdiği pasta top savunmadan sekerek Agyei'nin önünde kaldı. Bu futbolcunun şutunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

71. dakikada kullanılan köşe atışında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Sissoho'nun ayağının dışıyla yaptığı ortaya iyi yükselen Emir Ortakaya'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Arda Özçimen'de kaldı.

77. dakikada Göztepe farkı 2'ye çıkardı. Juan'ın pasında ceza yayı gerisinden topla buluşan Miroshi'nin gelişine vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0

81. dakikada Kocaelispor farkı 1'e indirdi. Sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta Aye'nin ceza sahasına çevirdiği topa Henrique'nin elle müdahale ettiğini belirleyen hakem Alper Akarsu penaltı noktasını gösterdi.

82. dakikada penaltı atışını kullanan Berkan Kutlu, topu ağlarla buluşturdu: 1-2

Stat: Kocaeli

Hakemler: Alper Akarsu, Murat Tuğberk Curbay, Süleyman Özay

Kocaelispor: Serhat Öztaşdelen, Uğur Kaan Yıldız (Dk. 46 Rivas), Dijksteel, Emir Ortakaya, Muharrem Cinan (Dk. 58 Gulliksen), Show, Berkan Kutlu, Sissoho (Dk. 85 Maglica), Agyei (Dk. 74 Baku), Sousa, Metehan Altunbaş (Dk. 46 Aye)

Göztepe: Arda Özçimen, Taha Altıkardeş, Sonko, Bokele, Arda Okan Kurtulan, Rhaldney (Dk. 90+2 Anjorin), Miroshi (Dk. 90+2 Ege Yıldırım), Akonnor, Antunes (Dk. 88 Efkan Bekiroğlu), Henrique (Dk. 83 Armstrong), Juan (Dk. 83 Janderson)

Gol: Dk. 24 Show (Kendi Kalesine), Dk. 77 Miroshi (Göztepe), Dk. 82 Berkan Kutlu (Penaltıdan) (Kocaelispor)

Sarı kartlar: Dk. 56 Sissoho, Dk. 90+3 Emir Ortakaya (Kocaelispor), Dk. 76 Henrique, Dk. 79 Miroshi (Göztepe)

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör