Haber turu

F.BAHÇE'NİN 40 MAÇLIK SERİSİNİ BEŞİKTAŞ BİTİRDİ

HALKBANK Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftası derbiye sahne oldu. Beşiktaş BOA, Akatlar'da oynanan maçta Fenerbahçe Tarfin'i 81-69 yendi. Siyah-beyazlılar son yenilgisini 2024- 25 sezonunda alan F.Bahçe'ye ligde 40 maç sonra mağlubiyet yaşattı. İlk periyodu 21-14, devreyi 43-40, 3. periyodu da 65-50 üstün kapatan Beşiktaş rakibini 2017-18 sezonundan bu yana ilk kez yendi. Dün oynanan maçlarda diğer sonuçlar: Çimsa ÇBK Mersin-İstanbul Gençlik:73-56, Nesibe Aydın Okulları- OGM Ormanspor:72-67 Erkekler Süper Lig: Pizzabulls Bordo Bandırma-Türk Telekom: 79-66, Bursaspor Basketbol- Bahçeşehir Koleji: 80-90 Biotekno Körfez Basket-TOFAŞ: 69-71.

CAN ÖNCÜ İSPANYA'DA 3. OLDU, PODYUMA ÇIKTI

DÜNYA Supersport Şampiyo-nası'nda sezonun 12. ve final ayağında hafta sonunun ilk yarışı, Jerez-Angel Nieto Pisti'nde koşuldu. Jerez'de 17 turluk ilk yarışta damalı bayrağı, Pata Yamaha Ten Kate Takımı sürücüsü milli motosikletçi Can Öncü, üçüncü sırada geçerek, podyuma çıkmayı başardı. AS BLU CRU ekibinden Albert Arenas birinci sırada, Kawasaki WorldSSP takımından Jeremy Alcoba da ikinci oldu. İspanya'da 32 pilotun start aldığı ilk yarışı milli motosikletçilerden Bahattin Sofuoğlu ise QJMOTOR Factory ekibi adına 23. sırada bitirdi. Jerez'de şampiyonanın final ayağındaki 17 turluk son ana yarış bugün TSİ 15.00'de başlayacak.

İYİ BAŞLAYAN HULL CİTY KAZANMAYI UNUTTU

İNGİLTERE Premier Lig'in yeni ekibi Hull City, sezona 2 maçta 2 galibiyetle başlayarak adından söz ettirmişti. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu takım, 3. haftadan itibaren ise düşüşe geçti. 4 karşılaşmada 3 beraberlik, 1 yenilgi yaşadı. Dün de Fulham'a 1-0 yenilerek kan kaybını sürdürdü. Ev sahibi takıma galibiyeti getiren golü 33. dakikada Alex İwobi kaydetti. Teknik direktör Sergej Jakirovic'in ekibi, rakip kaleye isabetli şut bile gönderemezken topla oynamada %76'ya 24, başarılı pasta da 653'e 139 Fulham'ın gerisinde kaldı.

ARDA GÜLER'DEN MİNİK HAFIZLARA BÜYÜK JEST

REAL MADRİD'DE ülkemizi başarıyla temsil eden Bolulu milli futbolcu Arda Güler, memleketi Mengen'de hafızlık eğitimi alan çocuklara imzalı forma gönderdi. Mengen İlçe Müftülüğü Hafızlık Kur'an Kursu öğrencileri bu jest karşısında büyük sevinç yaşarken, formalarıyla poz vererek Arda'ya teşekkür etti ve başarı dileklerinde bulundu.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör