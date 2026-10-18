Jan Rajnoch'tan Fenerbahçe - Slavia Prag yorumu: "Tahminim 1-1 beraberlik"

Kariyerinin bir döneminde Türkiye'de MKE Ankaragücü, Sivasspor ve Adana Demirspor formalarını giyen eski Çekyalı futbolcu Jan Rajnoch, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Fenerbahçe - Slavia Prag maçı ve Türkiye günleri hakkında açıklamalarda bulundu.

İlk olarak Salı günü Kadıköy'de nasıl bir maç beklediğini değerlendiren Rajnoch, "Çok ilginç ve çekişmeli bir maç bekliyorum. Slavia, oyun tarzı net bir şekilde belirlenmiş bir takım. Son derece iyi organize oluyorlar, fiziksel açıdan güçlüler ve her takım için zor bir rakipler. Fenerbahçe ise bireysel anlamda çok büyük bir kaliteye sahip ve geleneksel olarak sahasında oldukça güçlü. Bence iki farklı futbol felsefesinin karşı karşıya geldiği bir maç izleyeceğiz. Slavia daha çok takım oyununa ve organizasyona güvenirken, Fenerbahçe bireysel yetenekleriyle maçın kaderini değiştirebilecek oyunculara sahip. Küçük detayların belirleyici olabileceği, son derece dengeli bir karşılaşma bekliyorum" diye konuştu.



"Özellikle orta sahada top kaybı yaparlarsa Slavia bunu anında cezalandırır"

Slavia Prag'ın oyununa karşı Fenerbahçe'nin nasıl bir karşılık vermesi gerektiğine dair soruyu yanıtlayan Jan Rajnoch, "Slavia'nın en büyük gücü oyun organizasyonu, yüksek temposu ve kolektif futbol anlayışı. Oyuncuları, kendilerinden ne beklendiğini çok iyi biliyor. Fiziksel açıdan son derece iyi hazırlanmış durumdalar ve maç boyunca yüksek tempoyu koruyabiliyorlar. Fenerbahçe için Slavia'nın baskısını doğru şekilde karşılamak, topu hızlı dolaştırmak ve baskı altında sakin kalmak çok önemli olacak. Özellikle orta sahada, tehlikeli bölgelerde top kaybı yaparlarsa Slavia bunu anında cezalandırabilir" ifadelerini kullandı.



"Türk taraftarlar eşsiz bir atmosfer oluşturabiliyor",

Kadıköy'deki tribün atmosferinin nasıl etki edebileceğine de değinen Rajnoch, "Deneyimlerimden dolayı Türk futbolundaki atmosferi çok iyi biliyorum. Türk taraftarlar gerçekten eşsiz bir atmosfer oluşturabiliyor. Fenerbahçe'nin stadı da deplasman takımları üzerinde çok büyük baskı yapılan yerlerden biri. Bu destek, ev sahibi takımın oyuncularına inanılmaz bir enerji verebilir. Ancak aynı zamanda onlar üzerinde ek bir baskı da oluşturabilir. Fenerbahçe maça iyi başlarsa taraftarları takımı gerçekten ileriye taşıyabilir. Bununla birlikte Slavia, Avrupa kupalarında deneyimli bir takım ve bu atmosferden çekineceklerini düşünmüyorum" açıklamasında bulundu.



"Fenerbahçe'de hücum oyuncularının bireysel kalitesi fark oluşturabilir"

Maçta hangi oyuncuların ön plana çıkabileceğinin sorulması üzerine Jan Rajnoch, "Slavia'da özellikle takımın kolektif gücünü vurgulamak isterim. Onlar yalnızca tek bir oyuncuya bağlı olan bir takım değil. Orta sahadaki organizasyonları, fiziksel mücadeleleri ve topu kaybettikten sonra hemen reaksiyon gösterebilmeleri son derece önemli olacak. Fenerbahçe açısından ise hücum oyuncularının bireysel kalitesinin fark oluşturabileceğini düşünüyorum. Bu tür maçlarda tek bir özel hareket, her şeyi değiştirebilir" sözlerini kaydetti.



"Bazen bir mağlubiyet, takıma ekstra motivasyon sağlayabilir"

Her iki takımın da son oynadıkları Şampiyonlar Ligi maçını kaybetmelerinin bu maça dair nasıl bir motivasyona sebep olacağını da yorumlayan Rajnoch, şunları söyledi: "Şampiyonlar Ligi'nde maç kaybetmek hiçbir zaman hoş değildir ancak önemli olan takımın bu sonuca nasıl tepki verdiğidir. Bazen bir mağlubiyet, takıma ekstra motivasyon bile sağlayabilir. Oyuncular, önceki performanslarının gerçek kalitelerini yansıtmadığını kanıtlamak isterler. Deneyimlerimden biliyorum ki bu tür maçları yalnızca taktikler ve bireysel kalite belirlemez; mental güç de büyük önem taşır. Baskıyı, duygularını ve maçın zor anlarını daha iyi yöneten takım önemli bir avantaja sahip olacaktır."



"Tahminim 1-1 beraberlik"

Maçla ilgili skor tahminini de paylaşan Jan Rajnoch, "Son derece dengeli ve çekişmeli bir maç bekliyorum. Fenerbahçe, muhteşem taraftarlarının önünde sahasında oynama avantajına sahip. Ancak Slavia da çok iyi organize olan ve güçlü rakiplere bile sorun çıkarabilen bir takım. Her iki ekibin de güçlü yönleri var ve sonucu küçük detayların belirleyeceğini düşünüyorum. Tahminim 1-1 beraberlik" dedi.



"İdeal olan Çek futbolunun taktik disiplinini Türk futbolunun kreatifliği ve tutkusuyla birleştirmek olurdu"

Türkiye'deki ve Çekya'daki futbol tarzları arasındaki farklara değinen Rajnoch, "Türk futbolu duygu, tutku ve inanılmaz bir taraftar desteğiyle dolu. Türkiye'de futbol insanlar için çok büyük bir anlam taşıyor. Çek futbolunda ise genel olarak taktiksel organizasyona, disipline ve takım oyununa daha fazla önem verildiğini düşünüyorum. Türkiye'de geleneksel olarak bireysel kreatifliğe ve teknik kaliteye daha fazla alan tanınıyor. Her iki futbol kültürünü de deneyimleme fırsatım oldu ve ikisinin de kendine özgü güçlü yanları olduğuna inanıyorum. İdeal olan, Çek futbolunun taktik disiplinini Türk futbolunun kreatifliği ve tutkusuyla birleştirmek olurdu" şeklinde konuştu.



"Türk futbolunun çok büyük potansiyeli var"

Kendisinin Türkiye'de oynadığı dönemle bugünkü Türk futbolu arasındaki farklara dikkat çeken Jan Rajnoch, "Türk futbolunun çok büyük bir potansiyeli var. Büyük kulüplerin harika taraftarları, mükemmel statları ve uluslararası alanda tanınan oyuncuları kadrolarına katabilme imkanları bulunuyor. Ancak Avrupa kupalarında uzun vadeli başarı elde etmek için istikrar ve sürekliliğin gerekli olduğuna inanıyorum. Birkaç yıldız oyuncuyu transfer etmek tek başına yeterli değil. Kulüplerin net bir sportif felsefeye, güçlü altyapı sistemlerine ve teknik direktörlerine güven duymaya ihtiyaçları var. Bence istikrar, taktiksel organizasyon ve sistemli gelişim, Avrupa'nın en iyi takımlarına karşı düzenli olarak başarılı sonuçlar almanın anahtarı" ifadelerini kullandı.



"Ankaragücü'nün kalbimde çok özel yeri var"

Rajnoch, Türkiye'de formasını giydiği MKE Ankaragücü, Sivasspor ve Adana Demirspor'dan hangisinin kalbinde daha özel bir yere sahip olduğuyla ilgili soruyu, "Ankaragücü'nün kalbimde kesinlikle çok özel bir yeri var. Çünkü Türkiye maceram orada başladı. O döneme dair çok güzel anılarım var. Ancak kulüpte yaşananların o dönemde aldığı sonuçtan dolayı hala hayal kırıklığı hissediyorum. Her şeyin çok daha farklı gelişebileceğine inanıyorum. Sivasspor'u da çok olumlu hatırlıyorum. Sivas, Türkiye'nin doğusunda yer aldığı ve büyük şehirlere kıyasla yaşam koşulları farklı olduğu için oradaki hayat da değişikti. Buna rağmen çok iyi bir takımımız vardı, başarılı sonuçlar aldık ve benim açımdan futbol anlamında başarılı bir dönemdi. Adana Demirspor ise Türkiye'deki kariyerimin sonlarına doğru geldi. Ne yazık ki oradaki deneyimim umduğum kadar başarılı olmadı. Ancak aralarından benim için en özel olan kulübü seçmem gerekirse bu kesinlikle Ankaragücü olurdu. Türk futbolundaki ilk deneyimlerimi, tanıştığım insanları ve futbolun etrafındaki inanılmaz tutkuyu asla unutmayacağım" diyerek yanıtladı.



"Milan Baros ve Alex muazzam bireysel kaliteye sahipti"

Türkiye'de oynadığı dönemde kendisini en çok hangi hücum oyuncularının zorladığını değerlendiren Jan Rajnoch, "O dönemde Türkiye Ligi'nde çok sayıda üst düzey hücum oyuncusu vardı. Bu nedenle hepsini hatırlamak oldukça zor. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi büyük kulüplere karşı oynanan maçlar, savunma oyuncuları için her zaman büyük bir meydan okumaydı. Galatasaray'dan Milan Baros'u ve Fenerbahçe'den Alex'i hatırlıyorum. İkisi de muazzam bir bireysel kaliteye, büyük bir deneyime ve tek bir özel hareketle maçın sonucunu değiştirebilme yeteneğine sahipti. Üstelik bu isimler kesinlikle tek örnekler değildi. O dönemde Türk ligindeki hücum oyuncularının genel kalitesi son derece yüksekti. Bir savunma oyuncusu olarak bu seviyedeki futbolculara karşı mücadele etmek benim için harika bir deneyimdi. Her maç hem büyük bir sınav hem de kendimi geliştirmek için bir fırsattı" dedi.



"Belki de Galatasaray'ı arayıp formam için müzede hala yerleri olup olmadığını sormalıyım"

Ankaragücü'nde oynadığı dönemde Galatasaray'ın lig tarihindeki 3000. golünü rakip olarak kendi kalesine atması ve o dönem sosyal medyada formasının Galatasaray müzesine kaldırılmasıyla ilgili yapılan esprilerin kendisi için çok güzel bir anı olduğunu söyleyen, "Bugün elbette bu olaya gülüp geçebiliyorum. O dönemde ise benim için pek komik değildi. Çünkü bir savunma oyuncusu olarak isteyeceğiniz son şey kendi kalenize gol atmak, özellikle de Galatasaray gibi büyük bir takıma karşı bunu yapmaktır. Türk futbol tarihine böylesine sıra dışı bir şekilde adımı yazdırmaya ne kadar yaklaştığımı düşünmek gerçekten eğlenceli. Daha sonra formamın Galatasaray müzesinde sergilenmesi gerektiğine dair şakalar duyduğumda bunu gerçekten komik buldum. Belki de Galatasaray'ı arayıp formam için hala bir yerleri olup olmadığını sormalıyım (gülerek). Futbol hayatım boyunca asla unutmayacağım hikayelerden biri" diyerek sözlerini noktaladı.



Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör