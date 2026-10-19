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Giriş Tarihi: 19.10.2026 23:12

Andre Onana: Doğru yolda ilerliyoruz

Trabzonspor'un dünyaca ünlü file bekçisi Andre Onana, 2-0'lık galip geldikleri Beşiktaş derbisinin ardından, doğru yolda ilerlediklerini ifade etti.

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Andre Onana: Doğru yolda ilerliyoruz
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Trabzonspor'un kalecisi Andre Onana, Beşiktaş maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"HARİKA BİR MAÇ OLDU"

"Beşiktaş gibi iyi bir takıma karşı harika bir maç oldu diyebilirim. Pek çok şans da bulduk aslında ama bazılarını değerlendirebildik, bazılarını değerlendiremedik."

"DOĞRU YOLDA İLERLİYORUZ"

"Aslında bugün bizim için önemli bir adım oldu. Ben doğru istikamette, doğru yönde ilerlediğimizi düşünüyorum. Takımın tümünün iyi bir performans sergilediğini söyleyebilirim. Biz her geçen gün, günden güne gelişerek sonuna kadar mücadele etmeye devam edeceğiz. Böyle bir takım oluyoruz."

"BAŞARIYI TRABZON HALKINA ARMAĞAN ETMEK İSTİYORUZ"

Trabzonspor ile başarıya ulaşmak istediğini dile getiren Andre Onana, açıklamasını şu sözlerle tamamladı: "Ayrıca bu şekilde çalışmaya devam ederek Trabzon için güzel bir başarı yakalayıp bunu Trabzon halkına armağan edebileceğimizi düşünüyorum."

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Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#ANDRE ONANA #TRABZON #BEŞİKTAŞ #TRABZONSPOR

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Andre Onana: Doğru yolda ilerliyoruz
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