Andre Onana: Doğru yolda ilerliyoruz

"HARİKA BİR MAÇ OLDU"

"Beşiktaş gibi iyi bir takıma karşı harika bir maç oldu diyebilirim. Pek çok şans da bulduk aslında ama bazılarını değerlendirebildik, bazılarını değerlendiremedik."

"DOĞRU YOLDA İLERLİYORUZ"

"Aslında bugün bizim için önemli bir adım oldu. Ben doğru istikamette, doğru yönde ilerlediğimizi düşünüyorum. Takımın tümünün iyi bir performans sergilediğini söyleyebilirim. Biz her geçen gün, günden güne gelişerek sonuna kadar mücadele etmeye devam edeceğiz. Böyle bir takım oluyoruz."