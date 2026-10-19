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Giriş Tarihi: 19.10.2026

Arda Güler’den muazzam füze

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Arda Güler’den muazzam füze
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İspanyol devi Real Madrid, milli futbolcu Arda Güler'in de 1 gol attığı maçta Sevilla'yı 4-1 mağlup etti. La Liga'nın 9. haftasında Madrid ekibi, konuk ettiği Sevilla karşısında 30. dakikada Arda ile öne geçti. İlk 11'de çıktığı karşılaşmada ceza sahası dışından harika bir şut çıkaran Arda Güler, takımını 1-0'lık üstünlüğe taşıdı. 78. dakikada yerini Camavinga'ya bırakan 21 yaşındaki yıldız, %94 pas isabet oranıyla oynarken 3 de kilit pas attı. Genç futbolcu, ligde bu sezon 2. golüne imza attı. Real Madrid'in diğer golleri 37 ve penaltıdan 63'te Kylian Mbappe ile 82'de Yann Diomande'den geldi. Konuk ekibin tek sayısını da 80'de Bueno kaydetti. Real Madrid, 21 puanla 3. sırada yer aldı.

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Arda Güler’den muazzam füze
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