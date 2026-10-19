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Giriş Tarihi: 19.10.2026

Ateş gibi gece

Trabzonspor ile Beşiktaş, Papara Park’ta karşı karşıya geliyor. Yeni hocası Reis ile 3’te 3 yapan Fırtına, çıkışını sürdürme peşinde. İtaliano yönetiminde doludizgin devam eden Kartal ise zirve yolunda kayıp istemiyor. Dev mücadele saat 20.00’de

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Ateş gibi gece
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Beklenen gün geldi çattı. Thomas Reis yönetiminde 3'te 3 yapan Trabzonspor ile Vincenzo İtaliano liderliğinde gümbür gümbür giden Beşiktaş bugün Papara Park'ta kozlarını paylaşacak. Avrupa'dan galibiyetle dönen iki takımın mücadelesi, saat 20.00'de başlayacak ve Cihan Aydın yönetecek. Salah başta olmak üzere nokta atışı transferlerle adından söz ettiren Trabzonspor, taraftarının desteğiyle kazanmaktan başka bir şey düşünmüyor. Oynattığı futbolla siyah-beyazlıların beğenisini kazanan İtaliano ise 3-2'lik Hoffenheim zaferini Karadeniz'de taçlandırmak istiyor.

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Trabzonspor ile Beşiktaş, Süper Lig tarihinde her iki takımı da yabancı teknik direktörlerin çalıştırdığı 13'üncü maça çıkacak. Siyah-beyazlılar, oynanan 12 karşılaşmanın sekizinden galip ayrılmayı başardı (1B-3M).

#THOMAS REİS #VİNCENZO ITALİANO #CİHAN AYDIN #BEŞİKTAŞ #TRABZONSPOR
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Ateş gibi gece
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