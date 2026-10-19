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Giriş Tarihi: 19.10.2026

Bjelica da çare olamadı

Samsunspor, Hırvat hocasıyla çıktığı ilk maçta hüsran yaşadı. Kasımpaşa’ya yenilip üst üste 6. müsabakasını da kaybetti

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Bjelica da çare olamadı
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Süper Lig'de galibiyete hasret kalan Samsunspor, yeni hocası Nenad Bjelica yönetiminde çıktığı ilk maçta da Kasımpaşa karşısında hezimete uğradı. Mücadeleyi 4-1 kazanan İstanbul ekibi, geçen hafta aldığı Galatasaray mağlubiyetinin yaralarını sardı. Ev sahibi takıma galibiyeti getiren golleri; 26. dakikada Claudio Winck, 31 ve 64'te Adem Arous, 78. dakikada ise Adrian Benedyczak kaydetti. Bjelica önderliğinde ilk sınavına çıkan Karadeniz ekibinin tek sayısı 45. dakikada Tanguy Coulibaly'den geldi. Üst üste 6. yenilgisini alan Samsunspor, 4 puanla 17. sırada yer aldı. Emre Belözoğlu ve öğrencileri ise puanını 13'e yükseltti.
#EMRE BELÖZOĞLU #SAMSUNSPOR #KASIMPAŞA
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Bjelica da çare olamadı
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