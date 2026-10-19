Bjelica da çare olamadı

Süper Lig'de galibiyete hasret kalan Samsunspor
, yeni hocası Nenad Bjelica yönetiminde çıktığı ilk maçta da Kasımpaşa
karşısında hezimete uğradı. Mücadeleyi 4-1 kazanan İstanbul ekibi, geçen hafta aldığı Galatasaray mağlubiyetinin yaralarını sardı. Ev sahibi takıma galibiyeti getiren golleri; 26. dakikada Claudio Winck
, 31 ve 64'te Adem Arous,
78. dakikada ise Adrian Benedyczak
kaydetti. Bjelica önderliğinde ilk sınavına çıkan Karadeniz ekibinin tek sayısı 45. dakikada Tanguy Coulibaly'den geldi. Üst üste 6. yenilgisini alan Samsunspor, 4 puanla 17. sırada yer aldı. Emre Belözoğlu ve öğrencileri ise puanını 13'e yükseltti.