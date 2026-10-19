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Giriş Tarihi: 19.10.2026 23:16

Bursaspor, Pendikspor'u eli boş gönderdi

Bursaspor, Trendyol 1. Lig'de sahasında Pendikspor ile karşılaştı. Ev sahibi ekip rakibini 2-0 mağlup etti.

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İHA
Bursaspor, Pendikspor’u eli boş gönderdi
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Trendyol 1. Lig'de Bursaspor, sahasında karşılaştığı Pendikspor'u 2-0 mağlup etti.

Stat: Atatürk Spor Kompleksi Matlı
Hakemler: Melek Dakan, Haydar Avcı, Enes Biroğlu
Bursaspor: Kerem Matışlı, Ertuğrul Ersoy, Emirhan Başyiğit, Zeki Yavru (Rahmetullah Berişbek dk. 84), Barış Gök (Taha Bayramov dk. 77), Juergen Elitim, Halil Akbunar (Hüseyin Maldar dk. 46), Soner Aydoğdu (Lynford Sackey Baker dk. 69), Lincoln, Kelechi Iheanacho, Aliou Badara Boutrah (Emir Kaan Gültekin dk. 84)
Teknik Direktör: Mustafa Er
Pendikspor: Emir Dadük, Taha Emre İnce, Soldo, Kerem Kalafat (Erdem Gökçe dk. 73), Emrah Başsan (Onuralp Çakıroğlu dk. 84), Hakan Yeşil, Abifade, Efehan Pekdemir (Susak dk. 73), Burak Gültekin (Yekta Sönmez dk. 63), Jonson Clarke-Harris, Thuram (Hrelja dk. 84)
Teknik Direktör: Fikret Akdemir
Goller: Halil Akbunar (dk. 10), Kelechi Iheanacho (dk. 62) (Bursaspor)
Sarı kartlar: Juergen Elitim (Bursaspor), Kerem Kalafat, Taha Emre İnce, Soldo (Pendikspor)

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
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Bursaspor, Pendikspor'u eli boş gönderdi
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