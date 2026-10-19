Chibuike Nwaiwu’dan galibiyet sözleri!

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan bordo-mavili futbolcu Chibuike Nwaiwu, galibiyeti ve takımının savunma performansını değerlendirdi.

"ÇOK İYİ BİR TAKIMA KARŞI OYNADIK"

Beşiktaş karşısında zorlu bir mücadele verdiklerini belirten Nwaiwu, alınan üç puanın önemine dikkat çekti.

"Öncelikle bizler için çok zor bir maç olduğunu söyleyebiliriz. Çok iyi bir takıma karşı oynadık. İki tane bulduğumuz gol ve sonrasında galibiyet, üç puanla ayrılıyoruz."

"ANDRE ONANA BİZE ÇOK YARDIMCI OLUYOR"

Trabzonspor'un savunma performansına ilişkin de konuşan Nwaiwu, antrenmanlarda üzerinde çalıştıkları oyun düzeninin ve kaleci Andre Onana'nın katkısının önemli olduğunu vurguladı.

"Öncelikle az gol yememizin sebeplerinden bir tanesi, takım olarak çalışmış olduğumuz formasyonlar olduğunu söyleyebiliriz. Andre Onana da bu konuda bize çok yardımcı oluyor."

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör