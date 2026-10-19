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Giriş Tarihi: 19.10.2026 22:00

Cristiano Ronaldo'ya men cezası!

Portekiz Futbol Federasyonu, izinsiz milli takım kampını terk eden Cristiano Ronaldo'ya 30 gün hak mahrumiyeti ve 255 avro para cezası verdi.

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AA
Cristiano Ronaldo’ya men cezası!
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Portekiz Milli Takımı kampını terk eden Ronaldo'ya 255 avro para cezası verildi.

Federasyon, deplasmanda Danimarka ile oynanan UEFA Uluslar Ligi maçından bir gün önce kamptan ayrılan 41 yaşındaki futbolcunun cezasını açıkladı.

Teknik direktör Jorge Jesus ile anlaşmazlık yaşayan ve kampı terk eden Ronaldo'ya yöneltilen suçlamayı yönetmeliğinin 160 maddesi uyarınca haklı bulan federasyon disiplin kurulu, yıldız futbolcuya 30 gün hak mahrumiyeti ve 255 avro para cezası verilmesini kararlaştırdı.

Uluslar Ligi'nde 27 Eylül'deki Norveç maçında süre alamayan Ronaldo, teknik direktör Jesus'u verdiği sözleri tutmamakla suçlamıştı.

Ronaldo'nın UEFA Uluslar Ligi'nde kasım ayında oynanacak Danimarka ve Galler maçlarında kadroda olması bekleniyor.

Portekiz, Uluslar Ligi'nde oynadığı 4 karşılaşmayı da kazanmıştı.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#UEFA ULUSLAR LİGİ #CRİSTİANO RONALDO #PORTEKİZ MİLLİ TAKIMI #PORTEKİZ FUTBOL FEDERASYONU #JORGE JESUS
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Cristiano Ronaldo'ya men cezası!
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