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Giriş Tarihi: 19.10.2026 23:08

Fabinho, Trabzonspor-Beşiktaş maçının yıldızını açıkladı!

Trabzonspor'da Fabinho, Beşiktaş maçının ardından açıklamalarda bulunurken, müsabakanın adamını da söyledi.

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Fabinho, Trabzonspor-Beşiktaş maçının yıldızını açıkladı!
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Trabzonspor'da Fabinho, 2-0 kazanılan Beşiktaş derbisini değerlendirdi.

Brezilyalı orta saha oyuncusu, "Çok zor bir maç oldu, dengeli gitti. Topa sahip olmada Beşiktaş daha üstün olabilir ama biz fırsatları iyi değerlendirdik. Savunmada herkes görevini iyi yaptı. Yine gol yemeden maç kazandık, bu çok önemliydi. Çok önemli 3 puan oldu." dedi.

Fabinho, "Elbette eksiklerimiz vardı ama odak noktamız; sahaya çıkanların en iyisini vermeye çalışması... Maça çıkmadan Beşiktaş karşısında galibiyetten emindik. Bu öz güven ile maça çıktık. Herkes mücadele etti." sözlerini sarf etti.

Deneyimli oyuncu, son olarak, "Maçın oyuncusu olarak Ernest Muçi'yi seçerdim. İlk golde katkısı büyük. İkinci golü hatırlamıyorum ama orada da bir şey yapmıştır. Çok çalıştı hücumda, savunmada da çok yardımları oldu." diye konuştu.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
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Fabinho, Trabzonspor-Beşiktaş maçının yıldızını açıkladı!
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