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Giriş Tarihi: 19.10.2026 20:10 Son Güncelleme: 19.10.2026 20:11

Fenerbahçe, Slavia Prag maçı hazırlıklarını noktaladı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında yarın (20 Ekim Salı günü) Çekya ekibi Slavia Prag'ı konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

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AA
Fenerbahçe, Slavia Prag maçı hazırlıklarını noktaladı!
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Fenerbahçe, Slavia Prag maçının hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınmayla başladı.

Pas çalışmasıyla devam eden idmanın basına kapalı bölümünde taktik organizasyonlar üzerinde durulduğu bildirildi.

Çalışmalarını bireysel sürdüren Mert Müldür ile ameliyat edilecek Marco Asensio, antrenmanda yer almadı.

Chobani Stadı'nda oynanacak Fenerbahçe-Slavia Prag karşılaşması, saat 19.45'te başlayacak.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#FENERBAHÇE CAN BARTU TESİSLERİ #UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ #FENERBAHÇE
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Fenerbahçe, Slavia Prag maçı hazırlıklarını noktaladı!
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