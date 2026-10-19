Fenerbahçe’de savunmada duvar, hücumda şov!

Şampiyonlar Ligi'ndeki 6-0'lık Aston Villa mağlubiyetinin ardından Süper Lig'de Alanyaspor'u 3-0 yenen Fenerbahçe, rotasını Slavia Prag ve Galatasaray ile oynanacak iki kritik mücadeleye çevirdi.

Sarı lacivertli ekip, Avrupa'da yaşanan kazaya rağ men özellikle Süper Lig'de son 4 müsabakada ki performansıyla tüm dikkatleri üzerine çekti.

Kanarya, söz konusu süreçte hem savunmadaki sağlam görüntüsü hem de hücumdaki üretkenliği ile şampiyonluğun en büyük adaylarından birisi olduğunu gösterdi.

4 karşılaşmada 3 galibi yet ve 1 beraberlik alırken tam 14 gol attı.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör