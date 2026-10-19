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Giriş Tarihi: 19.10.2026 08:52

Fenerbahçe'de savunmada duvar, hücumda şov!

Fenerbahçe, Süper Lig'deki son 4 maçındaki performansıyla şampiyonluk yolundaki rakiplerine gözdağı veriyor. Söz konusu süreçte sarı-lacivertli ekip, kalesini gole kapatırken rakip fileleri 14 kez havalandırdı.

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Samet YÜKSEL
Fenerbahçe’de savunmada duvar, hücumda şov!
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Şampiyonlar Ligi'ndeki 6-0'lık Aston Villa mağlubiyetinin ardından Süper Lig'de Alanyaspor'u 3-0 yenen Fenerbahçe, rotasını Slavia Prag ve Galatasaray ile oynanacak iki kritik mücadeleye çevirdi.

Sarı lacivertli ekip, Avrupa'da yaşanan kazaya rağ men özellikle Süper Lig'de son 4 müsabakada ki performansıyla tüm dikkatleri üzerine çekti.

Kanarya, söz konusu süreçte hem savunmadaki sağlam görüntüsü hem de hücumdaki üretkenliği ile şampiyonluğun en büyük adaylarından birisi olduğunu gösterdi.

4 karşılaşmada 3 galibi yet ve 1 beraberlik alırken tam 14 gol attı.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
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Fenerbahçe'de savunmada duvar, hücumda şov!
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