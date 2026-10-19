Fırtına’nın kozu Salah

Trabzonspor'da Thomas Reis'in en büyük kozu yine dünya yıldızı futbolcusu Muhammed Salah olacak. Beşiktaş derbisine tam konsantre hazırlanan bordo-mavili takımın en skoreri olan Mısırlı sağ kanat, hem oynuyor hem de arkadaşlarını oynatıyor. Karadeniz devini sahada bir orkestra şefi gibi yöneten Salah, bu sezon tabelaya 10 maçta 12 gollük katkıda bulundu. Ağları 8 kez sarsan 34 yaşındaki süper star, 4 asiste imza attı. Bu performansını 6 maçta göstermeyi başarırken 3 karşılaşmada ise hem gol hem de asist gerçekleştirdi.

TARAFTAR 6 YIL SONRA TRABZON'DA

Beşiktaş ile Trabzonspor arasında 2019-20 sezonundan bu yana uygulanan deplasman yasağı uygulaması kaldırıldı. Taraftar gruplarının karşılıklı birbirlerine dost eli uzatmasının ardından kulüplerin de yine aynı şekilde çağrıda bulunması üzerine yapılan değerlendirmede Beşiktaş taraftarına Trabzon deplasmanı yasağı konulmadı. Son olarak 29 Eylül 2019'da Trabzonspor'un 4-1 kazandığı maçta siyah-beyazlı futbolseverler tribünde yerini almıştı. İki takımın taraftarları 6 yıl sonra birlikte maç izleyecek.

DOĞAN: ADALET SAĞLANMAZSA HUZUR VERMEM

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Beşiktaş maçı öncesi dün A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Trabzonspor'un Türk futbolundaki adaleti sağlayacağını belirten Doğan şu ifadelerde bulundu: ''Kimsenin hakkının yenmediği ve hakemin işine içerisine karışmadığı bir maç olsun. 4 büyük takım arasında hakem hatalarından en muzdarip olan takım açık ara Trabzonspor'dur. Bizden sonra da Beşiktaş geliyor. Sahada adaleti sağladıkları müddetçe hakem camiasının en büyük destekçisi Trabzonspor olur ama bu adaleti sağlamazlarsa, ben onlara huzur vermem. Öyle veya böyle Trabzonspor, bu adaleti Türk futbolunda sağlayacaktır.''