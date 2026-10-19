Fransa alarmı!

Galatasaray
, Şampiyonlar Ligi
'nin üçüncü haftasında çarşamba günü Lille
ile deplasmanda karşılaşacak. İlk iki sınavında galibiyet alamayan sarı kırmızılı takım, bu maça mutlak galibiyet parolası ile çıkacak. Fransa
'daki olayların maçı etkileyip etkilemeyeceği soru işareti oluşturdu. Fransa geneline yayılan protestolarda binlerce kişi sokağa dökülürken ülke çapında eylemlerde bazı gruplar ortalığı adeta savaş alanına çevirdi. Olayların gölgesinde Lille-Galatasaray karşılaşmasının oynanacak olması güvenlik riski barındırıyor.
Sosyal medyada taraftarlar, böyle bir ortamda maç oynanmasının zor olduğunu belirtirken müsabakanın başka bir ülkeye alınmasının gerektiğini söyledi. Galatasaray, Lille maçı için yarın Fransa'ya gidecek.