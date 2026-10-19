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Giriş Tarihi: 19.10.2026 08:59

Galatasaray'da cankurtaranlar sahneye çıktı!

Trendyol Süper Lig'de oynadığı maçlarda son anlarda ağları 5 kez bulan Galatasaray, taraftarını sevince boğdu.

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UĞUR ÇEM
Galatasaray’da cankurtaranlar sahneye çıktı!
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Galatasaray, bu sezon rakiplerine 'Ben bitti demeden bitmez' mottosuyla cevap veriyor. Puanını 19'a çıkarıp liderliğini sürdüren Aslan, son anlarda fileleri tam 5 kez havalandırdı.

Ligde 8 maçın 4'ünde bu şekilde taraftarını sevince boğan sarı-kırmızılı takım, hanesine 10 puan yazdırdı. Son nefeste üst üste gelen goller olmasaydı Cimbom, Süper Lig'de zirve yerine daha geride olacaktı.

BAŞAKŞEHİR'DE SARA ATTI

Çorum maçında Osimhen, 90'da yenilgiden kurtarıp beraberliği getirdi. Başakşehir sınavında Sara, 90+1'de frikikten galibiyete uçururken Kasımpaşa karşılaşmasında Barış ve Lemina zaferi pençeledi.

ANKARA'DA DENİZ GÜL SAHNEDE

Gençlerbirliği müsabakasında ise Deniz Gül 88'de ipten aldı. Şampiyonluğa giden yolda Cimbom, hayati puanlarla rakiplerinin önünde liderliğini sürdürüyor.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#SÜPER LİG #GALATASARAY #GENÇLERBİRLİĞİ #DENİZ GÜL
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Galatasaray'da cankurtaranlar sahneye çıktı!
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