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Giriş Tarihi: 19.10.2026

Gözü açıldı Körfez’i yıktı

İlk kez geçen hafta gülen Göztepe, Kocaelispor’u da devirdi. Show'un kendi kalesine attığı golle öne geçen İzmir ekibi, Miroshi ile farkı ikiye çıkardı. Berkan'ın penaltısı ev sahibine yetmedi. Stoilov'un öğrencileri derin bir nefes aldı

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Gözü açıldı Körfez’i yıktı
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Süper Lig'de günün kritik maçında Göztepe, deplasmanda Kocaelispor'u 2-1 yendi. Ev sahibi takım 17'de gole çok yaklaştı. Uğur Kaan Yıldız'ın yerden sert ortasında Metehan Altunbaş'ın şutunda top dışarı çıktı. İzmir ekibi 24. dakikada öne geçti. Soldan Rhaldney'in kullandığı köşe vuruşunda ön direkte yükselen Juan'ın kafa vuruşunda, savunmada Show'a çarpan meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0. 65. dakikada Berkan'ın içeri çevirdiği top savunmadan sekip Daniel Agyei'nin önüne düştü. Kocaelispor'lu futbolcu bomboş pozisyonda topu dışarı gönderdi. 77'de sahneye çıkan Miroshi müthiş füzeyle farkı ikiye çıkardı. 82'de kazanılan penaltıda Berkan'ın golü yetmedi. İlk 6 maçında galibiyet alamayan ve geçen hafta Eyüp'ü 4-0 yenen İzmir ekibi üst üste 2. maçını da kazandı.

#KOCAELİSPOR #GÖZTEPE
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Gözü açıldı Körfez’i yıktı
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