Gözü açıldı Körfez’i yıktı

Süper Lig'de günün kritik maçında Göztepe
, deplasmanda Kocaelispor
'u 2-1 yendi. Ev sahibi takım 17'de gole çok yaklaştı. Uğur Kaan Yıldız'ın yerden sert ortasında Metehan Altunbaş'ın şutunda top dışarı çıktı. İzmir ekibi 24. dakikada öne geçti. Soldan Rhaldney'in kullandığı köşe vuruşunda ön direkte yükselen Juan'ın kafa vuruşunda, savunmada Show'a çarpan meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.
65. dakikada Berkan'ın içeri çevirdiği top savunmadan sekip Daniel Agyei'nin önüne düştü. Kocaelispor'lu futbolcu bomboş pozisyonda topu dışarı gönderdi. 77'de sahneye çıkan Miroshi müthiş füzeyle farkı ikiye çıkardı.
82'de kazanılan penaltıda Berkan'ın golü yetmedi. İlk 6 maçında galibiyet alamayan ve geçen hafta Eyüp'ü 4-0 yenen İzmir ekibi üst üste 2. maçını da kazandı.