İleride baskı kur!

10 MADDEDE BEŞİKTAŞ

1- Beşiktaş, milli ara dönüşü ligde Kocaeli'yi Avrupa Ligi'nde Hoffenheim'ı yenerek son derece moralli şekilde Trabzonspor sınavına hazırlandı.

2- Hoffenheim deplasmanında kazanılan zafer sonrası oyuncuların dinlenmesi için takım maçtan sonra İstanbul'a dönmedi ve bir gece daha Almanya'da kaldı.

3- Galibiyetlerin keyfini, kaptan Orkun Kökçü'nün sakatlığı kaçırdı. Ayak tabanı ve topuğundan sorun yaşayan milli orta saha, en az 2 hafta sahalarda olamayacak.

4- Hoffenheim maçında sakatlığı nedeniyle yer alamayan Vaclav Cerny, Trabzon'da takıma dönmek için çok uğraştı ve kendini zorladı. Vincenzo İtaliano, Çek oyuncusunu 21 kişilik kafileye dahil etti.

5- Dev maçta en büyük koz, dinlenmiş bir Dusan Vlahovic olacak. Hoffenheim'a midesinden rahatsızlık yaşadığı için gitmeyen Sırp forvet iyileşti ve Trabzon'da yerini alacak.

6- Teknik direktör İtaliano özellikle bek-kanat kullanımına dikkat kesildi. Trabzonspor'a karşı Rıdvan- Trossard ve Murillo-İlhan ikilileri oluşturdu. Rakibini çizgiden aşmaya çalışacak.

7- Takımın organizasyonu Miretti'de olacak. İtalyan orta saha, Orkun'un yokluğunda merkezde ipleri eline alacak. İtaliano, öğrencisiyle kendisine güven aşıladığı bir toplantı gerçekleştirdi.

8- Teknik ekip, son 4 maçta 7 gol yenilmesi nedeniyle savunma sorununa odaklandı. Salah-Franculi- no Dju hattına karşı savunma çizgisindeki oyuncularla rakip analizleri paylaşılarak gerekli uyarılar yapıldı.

9- İtaliano, deplasmanda da rakip yarı alanda baskılı oyun planlıyor. Olaitan ve Salih'ten to- pun bulunduğu alanda temaslı oyun istedi. Trabzon'a orta sahayı teslim etmemeleri gerektiği anlatıldı.

10- Trossard dışında İlhan da büyük güven veriyor. Genç oyuncu, kısa zamanda 3 gol-2 asiste ulaşıp performansıyla dikkat çekerken gelinen noktada İtaliano gönül rahatlığıyla talebesini ilk 11'de sahaya sürmeyi planlıyor.

F.BAHÇE'Yİ YENDİ, SIRA TRABZON'DA

Yarışın en iddialı ekibi durumuna gelen Beşiktaş'ta Vincenzo İtaliano, bu sezon ligde ikinci büyük sınavına çıkacak. Fenerbahçe'yi yenerek ilk derbi zaferini kazanan İtalyan hoca, Trabzonspor karşılaşmasına da takımını en iyi şekilde hazırladı. Bu sezon 15 maçta 12 galibiyet-3 mağlubiyetle 2.40 puan ortalaması elde eden İtaliano'nun hedefi, Beşiktaş'ta en az 10 maça çıkan hocalar arasında zirvede bulunan Andras Kuttik'i (2.47) geçmek.

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İtaliano ile Beşiktaş bu sezon berabere kalmazken elde ettiği 3 yenilginin ikisini ligde, birini Avrupa ön elemesinde aldı.