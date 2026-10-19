İsmail Kartal: "Bir kurgu ve strateji maçı olacak"

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3'üncü hafta maçında yarın Slavia Prag'ı konuk edecek. Bu mücadele öncesinde düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal açıklamalarda bulundu.

Yarın oynanacak maç hakkında değerlendirmelerde bulunan İsmail Kartal, "Hazırlıklarımızı sürdürüyor desem de çok fazla antrenman yapma şansımız olmuyor. Bu akşam ufak bir antrenmanla takımı toparlayacağız. Analizler ve toplantılarda rakibin neler yapabileceğini anlatacağız. Rakibin neler yapabileceğini bizim neler yapabileceğimizi söyleyerek hazırlıklarımızı sürdürüyoruz.

Çok fiziğe bağlı futbol oynuyorlar. Çok yüksek tempolu, adam adama oynayan, sert baskılar yapan bir rakiple oynayacağız. 3'lü oynuyorlar bazen 4'lü oynayabiliyorlar. Oyuncularımızla yapacağımız toplantıyla en dinlenmiş oyuncularla çıkacağız. 3 farklı kurgumuz var. Yarınki Slavia maçına en iyi şekilde çıkmayı planlıyoruz. Kendi evimizde oynayacağız ve taraftarlarımıza güveniyoruz. Onların desteğiyle en iyisini yapacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.

'ROTASYON OLABİLİR'

Slavia Prag karşısında rotasyon yapabileceğini aktaran Kartal, "Maç maç bakıyoruz ve düşünüyoruz. Rotasyon olabilir. Bu akşam karar vereceğiz. Dün de antrenman yapamadık. Oyuncuların durumlarına bakacağız. Oyuncunun kendi psikolojisi önemli. Yorgunluğu varsa biz saygılı insanlarız" sözlerini sarf etti.

'HİÇBİRİMİZİN KABUL EDECEĞİ BİR SKOR DEĞİLDİ'

Aston Villa maçına Alanyaspor karşısında reaksiyon verdiklerini dile getiren tecrübeli teknik adam, "Yarın daha sert olabilir. Aston Villa maçı kötü bir maçtı bizim için. İyi futbol oynasak da skor olarak hiçbirimizin kabul edeceği bir skor değildi. O maçtaki eksiklerimizi tespit ettik. 2 gün içerisinde hemen bir reaksiyon verdik. Yarınki maçta bu reaksiyonun daha fazla olacağını düşünüyorum" dedi.

'GREENWOOD YARIN FARKLI BİR GÖREVDE OYNAYABİLİR'

Mason Greenwood'un yarın farklı bir görevde oynayabileceğini belirten İsmail Kartal, "Mason Greenwood, hücumsal anlamda kaliteli bir oyuncu. Savunma anlamında bazı eksikleri olabilir. Onları gidermek için kendisiyle konuşuyoruz. Bizim ondan beklentimiz, hücumsal anlamda kalitesini ve becerisini ortaya koyması. Bundan sonra iyi olacağını düşünüyorum. Yarın farklı bir görevde oynayabilir" ifadelerini kullandı.

İsmail Kartal sözlerini şu ifadelerle sürdürdü:

"Aston Villa maçında Asensio ve Kante gibi en değerli oyuncularımız sakattı. Hepsi değerli ama Asensio çok değerli ve farklı bir oyuncu. Kante de öyle. Dizlerinin arkasında ağrıları oldu. Kante'ye devre arası da 'Oynayabilir misin?' dedim. 'Hocam ben girersem sakatlığım nükseder daha uzun süre oynamayabilirim' dedi. 'Hafiften beni tutuyor' dedi. 'Sen oraya odaklanma' dedim. Fenerbahçe için profesyonellik gösteriyor. Karakter gösteriyor. Sağlıklı olduğu sürece bu akşam yine konuşacağız. Her antrenmanda her maçta makine gibi ne görev verirsen yapan pozitif bir çocuk. Takımdaki birçok oyuncu çok pozitif ve enerjimiz çok yüksek."

'3 PUAN ALIRSAK ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEN ÇIKMAK İÇİN DAHA FAZLA ÜMİTLENECEĞİZ'

Slavia Prag karşısında alınacak 3 puanın öneminden bahseden Kartal, "Bu antrenör 9 yıldır Slavia Prag'ın başında. 4 yıl önce de aynı hoca vardı. İki maçta da 3-2 mağlup olmuştuk. Buradaki mağlubiyeti o günkü şartlarla hak etmemiştik. Yarınki maç rövanş değil, Şampiyonlar Ligi maçı. Bir kurgu ve strateji maçı olacak. Kazanırsak bir rövanş almış gibi hissedeceğiz. Allah'ın izniyle biz buradan 3 puan alırsak Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasından çıkmak için daha fazla ümitleneceğiz. Kağıt üzerinde kazanabilmemiz gereken maçların olduğunu düşünüyoruz" diyerek sözlerini noktaladı.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör