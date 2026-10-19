Jindrich Trpisovsky: "Fenerbahçe maçında hata yapmamalıyız"





"LUKAKU'YA 1 SANTİMETRE SAHA BIRAKMAMALISINIZ"

Fenerbahçe'nin Belçikalı forveti Romelu Lukaku ile ilgili gelen soruyu yanıtlayan Trpisovsky, "Ben onu çok seviyorum. Birkaç defa şahsen karşılaşmıştık. Savunma oyuncuları için ve David daha güzel yorum yapabilir. Lukaku, bazı konularda spesifik olabilir. Çok nadir oyunculardan, güçlü bir oyuncu. Sahanın bir kısmında onu durdurmak zor olabilir. Onu insan olarak da seviyorum. Heyecan verici. Kronolojik olarak tanıdığım için bu oyuncuya 1 santimetre saha bırakmamalısınız" dedi.



"YARINKİ TAKIM, OYNADIĞIMIZ MAÇLAR ARASINDA EN GÜÇLÜ TAKIM OLABİLİR"

Teknik direktörlük kariyerinde Fenerbahçe'ye karşı 4. maça çıkacak olan Prag ekibinin teknik patronu, sarı-lacivertlilerin gelişimi hakkındaki soruyu, "4. maç olacak. Tek dileğim iyi maç olsun. İyi performans olsun. Son 3 maçımız öyleydi. İlk defa geldim. Geçmişte iki defa oynadık. 4 yıl önce ben hastaydım. Covid zamanı evden seyretmek sorunda kaldım. Ama heyecanım var. Çünkü ambiyans hakkında çok fazla bilgim var. Televizyonda seyretmiştim. Bu tür ambiyansı yaşamak için dört gözle bekliyorum. Fenerbahçe bizim gibi çok değişimden geçti. Benim bakışım yarınki takım, oynadığımız maçlar arasında en güçlü takım olabilir" şeklinde konuştu.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör