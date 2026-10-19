Keçiörengücü İstanbul’dan mutlu ayrıldı!

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Fatih Karagümrük, konuk ettiği Ankara Keçiörengücü'ne 2-1 mağlup oldu.



MAÇTAN DAKİKALAR

37. dakikada rakibi geçen Raice, sağ çaprazdan ceza sahasına girip uzak köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.

45. dakikada ceza sahasının sağında topla buluşan Erkam Develi'nin vuruşunda kaleye paralel giden topu, çizgi üzerinde Diouf tamamlayarak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

47. dakikada Josh Esen'in pasında ceza yayı sağında topla buluşan Emre Akbaba'nın yakın köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

52. dakikada Berkan Keskin'in pasıyla sağ kanattan ilerleyen Erkam Develi'nin ceza sahası dışı sağ çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Silvestri, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

65. dakikada Fofana'nın savunmanın arkasına attığı ara pasta topla birlikte ceza sahasına giren Diouf'un sol çaprazdan yakın köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 0-2

77. dakikada ceza sahasının sağından Muhammed Sarıkaya'nın pasında topla buluşan Ramazan Civelek'in sağ çaprazdan yaptığı vuruşta, savunmadan seken top yeniden önünde kaldı. Civelek'in uzak köşeye yerden gönderdiği meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-2

90+5. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazdan Emre Akbaba'nın kullandığı serbest vuruşta altıpasın sağ tarafından Pesic'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.



Stat: Yusuf Ziya Öniş

Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Sezgin Çınar, Arif Dilmeç

Fatih Karagümrük: Silvestri, Muhammed Sarıkaya, Biraschi, Anıl Yiğit Çınar, Candan Başkale, Onogo (Dorukhan Toköz dk. 66), Siopis (Doh dk. 46), Josh Esen (Ramazan Civelek dk. 66), Emre Akbaba, Ahmed Traore, Cenk Tosun (Pesic dk. 66)

Yedekler: Batuhan Şen, Robin Yalçın, Barış Kalaycı, Tiago Çukur, Muhammed Kadıoğlu, Çağtay Kurukalıp

Teknik Sorumlu: Selçuk Tarakcı

Ankara Keçiörengücü: Mehmet Erdoğan, Berkan Keskin, Wellington, Abdullah Çelik, Süleyman Luş (Duhan Aksu dk. 90+4), Erkam Develi (Oğuzhan Ayaydın dk. 85), İbrahim Akdağ, Roshi (Herculano Nabian dk. 63), Raice (Jefferson dk. 46), Ezeh (Fofana dk. 63), Diouf

Yedekler: Emre Satılmış, Oğuzcan Çalışkan, Ömer Faruk Demirel, Enes Yılmaz, Halil Can Ayan

Teknik Direktör: Osman Zeki Korkmaz

Goller: Ramazan Civelek (dk. 77) (Fatih Karagümrük), Diouf (dk. 45 ve 65) (Ankara Keçiörengücü)

Sarı kartlar: Ahmed Traore, Candan Başkale, Siopis (Fatih Karagümrük), Wellington, Mehmet Erdoğan, Süleyman Luş (Ankara Keçiörengücü)

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör