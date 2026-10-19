Kendini aştı

Fenerbahçe
'nin tecrübeli yıldızı Vedat Muriqi
, ilk 8 hafta itibarıyla geçen sezonki performansını ikiye katladı. Bu sezon ligde 7 kez fileleri sarsan deneyimli oyuncu, geçen sezon İspanya La Liga'da Mallorca formasıyla ilk 8 haftada 4 gol kaydetmişti.
Sezon başında sakatlık yaşayan ve Kanarya'nın 2-1 yenildiği G.Birliği mücadelesinde son 30 dakika oynayan Vedat, ilk 11'de görev aldığı Konyaspor ve Samsunspor maçlarında birer gole imza attı. Tarihe geçen 8-0'lık Eyüpspor karşılaşmasında 4 golle şov yapan deneyimli santrfor, son 9 dakika forma bulmasına rağmen Alanya ağlarını da boş geçmedi. Vedat attığı 7 golle Salah ve Orban'la birlikte krallıkta zirveyi paylaşıyor.
Geçen sezon La Liga'yı 23 golle tamamlayan Kosovalı yıldız, Real Madrid'li Mbappe'nin (25) ardından krallık yarışını ikinci sırada tamamlamıştı.