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Giriş Tarihi: 19.10.2026

Lille’de yok hedef derbi!

Sakatlık yaşayan Rafael Leao'nun son durumu bugün belli olacak. İyi ihtimalde F.Bahçe sınavına çıkacak kötüde ise 4 hafta olmayacak

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Lille’de yok hedef derbi!
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G.Saray, G.Birliği karşısında en kritik isimlerinden birini kaybetti. Sahaya 61. dakikada giren ancak sakatlanıp 77'de oyundan alınan Rafael Leao için kulüpten açıklama geldi: "Saha içerisindeki bir pozisyonda zeminde ayağının kayarak ileri derecede açılması sonucu kasık adalesinde zorlanma olan ve oyuna devam edemeyen Leao, günü tedaviyle geçirmiştir. Oyuncumuzun kesin durumu yarın yapılacak ileri tetkikler sonrası netleşecektir." 27 yaşındaki yıldızın, Lille deplasmanında oynamasının zor olduğu ancak 9. haftaki F.Bahçe derbisinde sahaya çıkma ihtimali bulunduğu öğrenildi.
#RAFAEL LEAO #LİLLE
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Lille’de yok hedef derbi!
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