Lille’de yok hedef derbi!

G.Saray, G.Birliği karşısında en kritik isimlerinden birini kaybetti. Sahaya 61. dakikada giren ancak sakatlanıp 77'de oyundan alınan Rafael Leao
için kulüpten açıklama geldi: "Saha içerisindeki bir pozisyonda zeminde ayağının kayarak ileri derecede açılması sonucu kasık adalesinde zorlanma olan ve oyuna devam edemeyen Leao, günü tedaviyle geçirmiştir. Oyuncumuzun kesin durumu yarın yapılacak ileri tetkikler sonrası netleşecektir." 27 yaşındaki yıldızın, Lille deplasmanında oynamasının zor olduğu ancak 9. haftaki F.Bahçe derbisinde sahaya çıkma ihtimali bulunduğu öğrenildi.