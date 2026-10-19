Galatasaray, bu sezon rakiplerine 'Ben bitti demeden bitmez' mottosuyla cevap veriyor. Puanını 19'a çıkarıp liderliğini sürdüren Aslan, son anlarda fileleri tam 5 kez havalandırdı. Ligde 8 maçın 4'ünde bu şekilde taraftarını sevince boğan sarı-kırmızılı takım, hanesine 10 puan yazdırdı. Son nefeste üst üste gelen goller olmasaydı Cimbom, Süper Lig'de zirve yerine daha geride olacaktı.

CANKURTARANLAR SAHNEYE ÇIKTI

Çorum maçında Osimhen, 90'da yenilgiden kurtarıp beraberliği getirdi. Başakşehir sınavında Sara, 90+1'de frikikten galibiyete uçururken Kasımpaşa karşılaşmasında Barış ve Lemina zaferi pençeledi. Gençlerbirliği müsabakasında ise Deniz Gül 88'de ipten aldı. Şampiyonluğa giden yolda Cimbom, hayati puanlarla rakiplerinin önünde liderliğini sürdürüyor.

GÜLLER AÇTI!

Bu sezon başında kontratı sona eren Mauro Icardi takıma veda ederken forvet bölgesine son günlerde Deniz Gül hamlesi geldi. 22 yaşındaki santrfor için Aslan'ın kasasından 10 milyon Euro Porto'ya giderken oyuncu skor bulamayınca eleştirilerin de odağı olmuştu. Devre arası için yönetim, yedek golcü arayışlarına geçerken milli forvet, Başkent'teki golü ile kendine geldi. Teknik direktör Okan Buruk da antrenmandaki çalışkanlığını sık sık övdüğü oyuncusunu maç sonunda özel olarak tebrik edip bire bir konuştu… Deniz de yakın çevresine "İşte şimdi kendime geldim, çok daha fazla çalışacağım" diyerek moral durumunu paylaştı.

BABASI TÜRK ANNESI İSVEÇLİ

Babası Türk, annesi İsveçli olan Deniz, Stockholm'de dünyaya geldi. Çocukluğunu iki kültürün harmanlandığı bir ortamda geçirirken babasının kökenleri Muş'a dayanıyor. Futbola küçük yaşlardan beri ilgi duyan Deniz, İsveç'in Hammarby altyapısında oynadı. Ülkesinde Segeltorps, Brommapojkarna ve Djursholm'da kendini geliştirdi. Klasik müzik hayranlığı bulunan Deniz, çocukluğundan beri piyano çalıyor.