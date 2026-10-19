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Giriş Tarihi: 19.10.2026 16:05

Nathan Ake: "Evimizde 3 puan almamız gerekiyor"

Fenerbahçe'nin Hollandalı oyuncusu Nathan Ake, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarın oynayacakları Slavia Prag maçında 3 puan almaları gerektiğini söyledi.

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İHA
Nathan Ake: Evimizde 3 puan almamız gerekiyor
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UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü haftasında Fenerbahçe, yarın saat 19.45'te sahasında Çekya ekibi Slavia Prag ile karşılaşacak.

Sarı-lacivertlilerde tecrübeli stoper Nathan Ake, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde düzenlenen basın toplantısında mücadeleye dair konuştu.

"EVİMİZDE 3 PUAN ALMAMIZ GEREK"

Ake, "Son maçtan sonra yapmamız gerekeni biliyoruz. Evimizde 3 puan almamız gerekiyor. Zor olacağını biliyoruz. Adam adama oynayan, atak oynayan bir takım, Şiddeti yüksek bir maç olacak ama ne yapacağımızı biliyoruz. Harika bir atmosfer olacak. İlk maçta taraftarların bize çok yardımı dokundu. Roma maçı zordu. Zor anlarda bize yardımcı oldular. Umarım yarın aynısı olur ve bize 3 puan için yardımcı olurlar" diye konuştu.

EDERSON SÖZLERİ

Brezilyalı kaleci Ederson ve stoperdeki partneri Milan Skriniar ile olan uyumuna dair soruyu yanıtlayan Ake, "Ederson çok üst seviye bir kaleci. Onunla uzun yıllar beraber oynadım. Performansı beni şaşırtmıyor. Skriniar'la da maçtan maça daha da uyumlu oluyoruz. Saha dışında da beraberiz ve bunun da yardımı dokunuyor. Umarım devamı gelir" ifadelerini kullandı.

"HERKES MAÇA HAZIR OLACAK"

Yoğun fikstüre de dikkat çeken Hollandalı oyuncu, "Yoğun bir periyot oldu, çok fazla maç oynadık. Ama bu hoşuma gidiyor. Çok fazla antrenman şansımız olmuyor. En çok istediğimiz şey maç yapmak ve bence herkes maça hazır olacak" cümlelerine yer verdi.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#SLAVİA PRAG #EDERSON #MİLAN SKRİNİAR #UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ #FENERBAHÇE #NATHAN AKE
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Nathan Ake: "Evimizde 3 puan almamız gerekiyor"
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