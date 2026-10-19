Savunmada duvar hücumda şov

Şampiyonlar Ligi'ndeki 6-0'lık Aston Villa mağlubiyetinin ardından Süper Lig'de Alanyaspor'u 3-0 yenen Fenerbahçe, rotasını Slavia Prag ve Galatasaray ile oynanacak iki kritik mücadeleye çevirdi. Sarılacivertli ekip, Avrupa'da yaşanan kazaya rağmen özellikle Süper Lig'de son 4 müsabakadaki performansıyla tüm dikkatleri üzerine çekti. Kanarya, söz konusu süreçte hem savunmadaki sağlam görüntüsü hem de hücumdaki üretkenliği ile şampiyonluğun en büyük adaylarından birisi olduğunu gösterdi. 4 karşılaşmada 3 galibiyet ve 1 beraberlik alırken tam 14 gol attı.

EDERSON'UN EN BAŞARILI 2. SERİSİ

Defansta da kusursuz bir görüntü sergileyen Fenerbahçe, 4 maçlık seride ağlarında hiç gol görmedi. Bu başarıdaki en büyük pay ise kaleci Ederson'un oldu. Brezilyalı file bekçisi, isabet eden 15 şutu da çıkararak takımının emniyet supabı oldu. Ederson, Ağustos-Eylül 2021 döneminde Manchester City formasıyla yakaladığı beş maçlık serinin ardından ilk kez üst üste dört karşılaşmada gol yememe başarısı gösterdi. Böylece tecrübeli eldiveni, sezon başından beri ısrarla takımda tutmak isteyen Başkan Aziz Yıldırım'ın haklılığı da ortaya çıkmış oldu.

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Ederson, Fenerbahçe formasıyla 47 maça çıktı, 48 gol yedi. 18 karşılaşmayı ise ağlarında top görmeden tamamladı. Sakatlık nedeniyle 39 gün takımdan uzak kalırken 8 maç kaçırdı.