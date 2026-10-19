Shomurodov coştu Başakşehir uçtu

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Başakşehir sahasında Gaziantep FK'yı 2-1'lik skorla mağlup etti. Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan müsabakada ev sahibinde 8. dakikada Özbek santrfor Eldor Shomurodov topu filelere gönderirken 82'de de Umut Güneş'in golünde asist yaptı. Konuk ekibin tek sayısı ise 66'da Serdar Dursun'dan geldi. 3. zaferini alan Boz Baykuşlar puanını 11'e çıkarırken kırmızı- siyahlıların ise galibiyet hasreti 4 haftaya yükseldi ve 8 puanda kaldı. Önümüzdeki hafta Başakşehir, Beşiktaş'a konuk olacak. Gaziantep FK ise Erzurumspor'u ağırlayacak.

MAÇ SONU ŞOK KAVGA

Müsabakanın bitiş düdüğünün çalmasıyla birlikte Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin ile Gaziantep FK hocası Orhan Ak arasında sözlü tartışma çıktı. Söz münakaşasının büyümesi üzerine Orhan Ak'ın rakip takımın teknik heyetine doğru yöneldiği görüldü. Gerginliğin ardından hakem, Gaziantep hocası Orhan Ak'a kırmızı kart gösterdi.