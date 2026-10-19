Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Slavia Prag, Fenerbahçe maçına hazır!
Giriş Tarihi: 19.10.2026 18:59

Slavia Prag, Fenerbahçe maçına hazır!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Çekya ekibi Slavia Prag, son çalışmasını mücadelenin oynanacağı statta yaptı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
İHA
Slavia Prag, Fenerbahçe maçına hazır!
  • ABONE OL

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçında Çekya ekibi Slavia Prag, yarın (20 Ekim salı günü) saat 19.45'te Fenerbahçe ile karşılaşacak.

Müsabaka için bugün İstanbul'a gelen Prag ekibinde Teknik Direktör Jindrich Trpisovsky ve oyuncular, son antrenman için Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi çimlerine çıktı. İlk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. İstasyon ve çabukluk ile devam eden idmanda top kapma çalışması yapıldı.

Antrenmanın basına kapalı bölümünde Fenerbahçe maçı taktiği üzerinde duruldu.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#FENERBAHÇE ŞÜKRÜ SARACOĞLU SPOR KOMPLEKSİ #SLAVİA PRAG #UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ 3 #UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ #FENERBAHÇE
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Slavia Prag, Fenerbahçe maçına hazır!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA