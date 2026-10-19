Slavia Prag, Fenerbahçe maçına hazır!

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçında Çekya ekibi Slavia Prag, yarın (20 Ekim salı günü) saat 19.45'te Fenerbahçe ile karşılaşacak.

Müsabaka için bugün İstanbul'a gelen Prag ekibinde Teknik Direktör Jindrich Trpisovsky ve oyuncular, son antrenman için Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi çimlerine çıktı. İlk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. İstasyon ve çabukluk ile devam eden idmanda top kapma çalışması yapıldı.

Antrenmanın basına kapalı bölümünde Fenerbahçe maçı taktiği üzerinde duruldu.



Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör