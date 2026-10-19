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Giriş Tarihi: 19.10.2026 18:53 Son Güncelleme: 19.10.2026 19:04

SON DAKİKA! Trabzonspor – Beşiktaş | Dev maçta 11’ler belli oldu...

Trabzonspor ile Beşiktaş, Papara Park’ta karşı karşıya geliyor. Yeni hocası Reis ile 3’te 3 yapan Fırtına, çıkışını sürdürme peşinde. İtaliano yönetiminde doludizgin devam eden Kartal ise zirve yolunda kayıp istemiyor. Dev mücadele öncesi iki takımın ilk 11’i belli oldu...

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SON DAKİKA! Trabzonspor – Beşiktaş | Dev maçta 11’ler belli oldu...
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Thomas Reis yönetiminde 3'te 3 yapan Trabzonspor ile Vincenzo İtaliano liderliğinde gümbür gümbür giden Beşiktaş Papara Park'ta kozlarını paylaşacak.

Avrupa'dan galibiyetle dönen iki takımın mücadelesi, saat 20.00'de başlayacak ve Cihan Aydın yönetecek.

İŞTE DEV MAÇIN 11'LERİ

TRABZONSPOR XI: Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Cabral, Fabinho, Ozan Tufan, Muçi, Salah, Aral, Dju.

BEŞİKTAŞ XI: Nübel, Murillo, Agbadou, Emirhan, Rıdvan, Salih, Miretti, Olaitan, Cerny, Trossard, Vlahovic.

REIS İLE 3 RESMİ MAÇINI KAZANDI

Trabzonspor, göreve gelen teknik direktör Thomas Reis yönetiminde 2'si Süper Lig, 1'i de UEFA Konferans Ligi olmak üzere 3 karşılaşmayı da kazandı.

Karadeniz ekibi, Alman teknik adam yönetiminde ligde Galatasaray'ı sahasında 4-0, deplasmanda Samsunspor'u 3-0, Finlandiya'da da Kups Kuopio'yu 4-2 mağlup etti.

Trabzonspor, Süper Lig'de Beşiktaş'ı mağlup ederek art arda 4. resmi karşılaşmasından da galibiyetle ayrılmanın hesabını yapıyor.

TRABZONSPOR'DA EKSİKLER

Trabzonspor'da Malinovskyi, Batagov, Okay Yokuşlu, Onuachu ve genç kaleci Onuralap Çevikkan'ın sakatlıkları bulunuyor.

Samsunspor maçında kırmızı kart gören Melih Kabasakal da mücadelede görev alamayacak.

KAPTAN ORKUN KÖKÇÜ FORMA GİYEMEYECEK

Beşiktaş'ta iki oyuncu Trabzonspor maçında forma giyemeyecek. Siyah-beyazlı ekipte Hoffenheim maçında sakatlanan kaptan Orkun Kökçü'nün yanı sıra tedavisi süren Milot Rashica müsabakada görev yapamayacak.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
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SON DAKİKA! Trabzonspor – Beşiktaş | Dev maçta 11’ler belli oldu...
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