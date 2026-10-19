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Giriş Tarihi: 19.10.2026 23:04

Stefan Savic: Bu takım doğru yolda

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor evinde Beşiktaş'ı 2 golle devirdi. Bordo-mavililerde takım kaptanı Stefan Savic, dev mücadeleyi yorumladı.

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Stefan Savic: Bu takım doğru yolda
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Trabzonspor'un takım kaptanı Stefan Savic, Beşiktaş karşısında alınan galibiyeti ve takımının performansını değerlendirdi.

"BU TAKIM DOĞRU YOLDA"

"Beşiktaş'a karşı çok önemli bir galibiyet aldık. Bu takım doğru yolda. Seviyemiz bu değil, çok daha üzeri... Çok daha iyisini yapabiliriz. Önemli olan gol yememek, yesek bile çok az gol yemek. Harika oyuncularımız var, savunmada iyi durabilirsek; zaten orta saha ve hücumda muhteşem oyuncularımız var."

"Çok iyi çalışıyoruz. Herkes, Thomas Reis'in dediklerini yapıyor. Bu seviyeyi korumalıyız. Kendi içimizdeki rekabetle gelişirsek rakiplere karşı çok daha iyisini yaparız. Bu takımın çok potansiyeli var. Bunun için sıkı çalışarak devam etmeliyiz."

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#THOMAS REİS #TRABZONSPOR #BEŞİKTAŞ #TRENDYOL SÜPER LİG #STEFAN SAVİC
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Stefan Savic: Bu takım doğru yolda
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